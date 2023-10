Bergausrüstung günstig und nachhaltig shoppen beim alpinflohmarkt

Der Alpenverein München & Oberland bringt am Sonntag den 29. Oktober den beliebten alpinflohmarkt zurück. Zwischen 09:00 und 14:00 Uhr finden Bergsportbegeisterte aus München und dem Umland ein umfangreiches Angebot an gebrauchter Bergsportausrüstung. Das Event findet in einer bereits erprobten Location statt: Die Blumengroßmarkthalle in Sendling öffnet auf zwei Etagen ihre Türen für die Besucher*innen.

Der alpinflohmarkt hat sich über die Jahre hinweg in München und ganz Bayern als feste Institution für Schnäppchenjäger*innen etabliert. Die neue und gleichzeitig alte Location der Blumengroßmarkthalle ist wetterfest und verspricht auf zwei Ebenen viel Platz für Verkaufsstände mit Ausrüstung für alle Bergsportarten. Am Sonntagvormittag können hier Kleidung, Literatur und Kartenmaterial für alle alpinen Spielarten erstanden werden.

Zusätzlich bietet der Alpenverein erneut einen Repair & Care-Service an. Hier können Besucher*innen beschädigte Kleidungsstücke schnell und günstig reparieren lassen. Für das leibliche Wohl sorgt ein Coffee-Bike sowie die Albert-Link-Hütte mit frischem Brot und Käse.

Um den Veranstaltungsort zu erreichen, wird den Besucher*innen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Die U-Bahn-Haltestelle Implerstraße liegt 700 m entfernt, die S-Bahn-Haltestelle Harras ist 1,6 km entfernt und die Bushaltestelle Lagerhausstraße 300 m entfernt.

Verkäufer*innen haben noch die Möglichkeit, sich auf der Website des Alpenvereins München & Oberland hier anzumelden.

Termin: 29. Oktober 2023, von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Adresse: Blumengroßmarkthalle, Schäftlarnstraße 2, 81371 München