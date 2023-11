Beruflich einsteigen bei der Tram: Informieren, Bewerben, Zusage bekommen beim Bewerbungstag im Tram-Betriebshof

Wer aktiv die Münchner Verkehrswende voranbringen will und einen sicheren Arbeitsplatz bei den SWM und der MVG sucht, der sollte zum Bewerbungstag im Tram-Betriebshof am Leuchtenbergring kommen. Am Dienstag, 28. November, von 15 bis 19 Uhr, öffnet dieser seine Türen für alle, die sich für den Einstieg als Trambahnfahrer*in oder als Facharbeiter*in, Meister*in bzw. Techniker*in für die Instandhaltung der Trambahn interessieren, also z.B. Industriemechaniker*innen, Mechatroniker*innen, Elektriker*innen, Metallhandwerker*innen. Im Fahrdienst sind auch Quereinsteiger*innen herzlich willkommen.

Vor Ort informieren Mitarbeiter*innen aus dem Recruiting, der Werkstatt und dem Fahrdienst über den Arbeits­alltag, führen Vorstellungsgespräche und geben bei grundsätzlicher Eignung eine vorläufige Zusage. Zudem gibt es Führungen durch die Werkstatt mit Einblicken in die Abläufe und die möglichen zukünftigen Aufgaben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Tram-Betriebshof befindet sich an der Einsteinstraße 148.

Anfahrt: Tram 19, ExpressBus X30, MetroBus 59 „Einsteinstraße“, S1, S2, S4, S6, S8 „Leuchtenbergring“

Weitere Informationen zum Bewerbungstag haben die SWM auf www.swm.de/bewerbungsbahn zusammengestellt. Fragen beantwortet das Recruiting-Serviceteam der Stadtwerke München gerne auch telefonisch: 089 / 2361-2198.

Hinweis für Interessierte am Fahrdienst:

Bewerber*innen müssen mindestens 21 Jahre alt sein. Vorausgesetzt werden eine eigenverantwortliche, zuverlässige und engagierte Arbeitsweise, gute Deutschkenntnisse und ein kundenorientiertes Auftreten. Für die Tram ist ein Führerschein der Klasse B mitzubringen. Erforderlich ist in allen Fällen die Bereitschaft zu Schicht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit.

Die MVG bietet im Fahrdienst bei U-Bahn, Bus und Tram sichere und zukunftsweisende Arbeitsplätze mit Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Als Teil des SWM Konzerns und der städtischen Daseinsvorsorge legt sie Wert auf gute und verlässliche Arbeitsbedingungen, die – etwa durch den „Wunschdienstplan“ im Fahrdienst – auch mit dem Privatleben im Einklang stehen.

Informationen zu allen offenen Stellen in Fahrdienst und Werkstatt gibt es auf www.swm.de/karriere.