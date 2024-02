„Besser als bei Dr. Bob“ – Bata Illic nach erfolgreicher Behandlung in Helios Klinikum München West wieder zu Hause

Schlagerstar Bata Illic ist nach erfolgreicher Not-OP am Pasinger Klinikum und anschließender Reha wieder zu Hause. Am Helios Klinikum München West bleibt er in bester Erinnerung.

Nachdem er sich bei einem Sturz zu Hause die Hüfte gebrochen hatte, wurde der erfolgreiche Schlagersänger Bata Illic Ende des vergangenen Jahres am Helios Klinikum München West notoperiert. Nach erfolgreicher OP und anschließender Reha ist der 84-Jährige nun wieder zu Hause.

„Ich war wirklich begeistert von den Ärzten und bin dem gesamten Klinikum sehr dankbar“, so Illic. Weiter scherzt er: „Das hätte Dr. Bob vermutlich nicht so gut hinbekommen“ und bezieht sich damit auf das RTL TV-Format „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. 2008 war der Nummer-eins-Hit Sänger selbst als Teilnehmer im australischen Dschungel. Am Ende der Staffel belegte er den dritten Platz.

„Herr Illic war ein toller Patient und hat den Eingriff bestens überstanden“, freut sich Alexander Manolopoulos, Chefarzt der Unfallchirurgie am Helios Klinikum München West. „Bei der Wiedervorstellung war er agil wie ein junges Reh“, witzelt der Pasinger Chefarzt. „Herr Illic ist ein wahnsinnig sympathischer Mensch mit einer bewundernswerten Energie. Wir sind froh, dass wir einen Beitrag zu seiner Genesung und seiner Rückkehr auf die Bühne leisten durften.“