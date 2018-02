BIKE AND MUSIC WEEKEND 2018 – Europas größtes Get Together für alle Biker und Bikes jeglicher Couleur – von 2. Bis 5. August 2018 in Geiselwind

– hier wird ´s rasant! Spektakuläres Showprogramm dank eigener Speed-Meile –

Längst hat es sich zu einem der wichtigsten Bike-Events des Sommers etabliert: auch 2018 wird das BIKE AND MUSIC WEEKEND wieder zu einem spektakulären Wochenende rund um das Thema Motorräder und Musik einladen. Vom 2. Bis 5. August 2018 wird es wieder auf dem Gelände des Autohof Strohofer stattfinden. Sein besonderer Charme dabei: Biker und Bikes jeglicher Couleur und jeglichen Fabrikats sind gleichermaßen willkommen. Wie bei kaum einem anderen Bike-Event verschmelzen hier gemütlicher Bike-Treff, Mega-Event mit spektakulären Stunts und Custom-Bauten, riesiger Markt rund ums Bike und überdimensionales Get Together bei guter regionaler Küche zu einer Einheit. Und was das Bike And Music Weekend dabei insbesondere so einzigartig macht: hier wird ´s so richtig rasant! Auf einer ausgedehnten Speed-Meile findet ein spektakuläres Showprogramm statt, das ganz sicher für Adrenalin sorgt.

Bikers united! Diese unter Bikern fast schon heilige Philosophie wird Anfang August auf dem Autohof Strohofer gelebt und geatmet. Weder ein bestimmtes Bike-Fabrikat, noch sonst ein Credo stehen im Vordergrund auf dem Bike And Music Weekend, einem der größten Motorrad-Spektakel Europas. Jeder motorisierte Zweirad-Fan ist gleichermaßen willkommen und gleichermaßen Bestandteil des bunten Treibens. Für Motorrad-Freunde bietet sich so die einmalige Chance, Gleichgesinnten und Andersgesinnten zu begegnen, sich auszutauschen, zu schauen, neue Trends und alte Traditionen zu erleben. Egal ob liebevoll und individuell gestaltete Custom Made Harley, sportliche Gelände-BMW oder gar US-Car-Liebhaber – an diesem Wochenende zeigen sich alle – von ihrer besten Seite.

Kurzum – das Geiselwinder Gelände mutiert in wenigen Tagen zum Mekka für Biker, Rock-Fans, Musikfans, US-Car Fans, Drifter und andere motorisierte Zweiradindividualisten. Mehr als 25.000 Besucher kamen in den letzten Jahren jeweils, um die spektakulären Shows mit Bike Stunts, US-Cars, Drag Races und Custom Bikes zu sehen.

Aufsteigende Reifen-Qualmwolken und deftiger Grillrauch werden die Freiluft-Atmosphäre abwechselnd benebeln und die Stimmung unter den Festival Besuchern zum Kochen bringen.

Die spektakulären Bike-Stuntshows wechseln sich mit der Präsentation von hochglanzpolierten American Cars, gewaltigen Dragracern in atemberaubenden Shows und laut-kreischenden Burn Outs ab, die garantiert wieder einige Reifen zum Platzen bringen werden.

Die Besucher erwarten skurrile Eigenbau-Vehikel, die von ihren stolzen Besitzern hochglanzpoliert und knatternd zur Schau gestellt werden, und dazu warten allerlei kulinarische Schmankerl frisch gegrillt und zubereitet. Wie immer lockt das BIKE & MUSIC WEEKEND mit einem prall gefüllten Rahmenprogramm Biker und Fans aus aller Welt zum Autohof Strohofer. Den Auftakt macht dabei jedes Jahr traditionell das große Bikerfrühstück, bevor auf der Showmeile die Stuntshows und Contests beginnen.

Am Samstag lockt nach dem Frühstück die Bike- und Carshow zur Showbühne.

Am Sonntag schließt das Wochenende mit dem traditionellen Biker-Gottesdienst mit Manuela Strohofer und Johannes M. Roth auf der Showbühne ab, bevor letztlich die Pokale für die Car- und Bikeshows feierlich verliehen werden.

Neben all diesen Highlights wartet das gewohnt prall gefüllte Programm mit weiteren Events und Aktionen auf, die sich besser niemand entgehen lassen sollte – erste Bandbestätigungen werden in Kürze bekannt gegeben.

Vorverkaufs-Tickets zum Preis von 35 Euro sind hier erhältlich:

www.bike-and-music-weekend.de