Blumenau: Versuchter Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt

Am Samstag, 03.02.2018, gegen 18.30 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Mann einen Lebensmittelmarkt in der Terofalstraße und hielt hierbei ein Messer in der Hand. Der Mann ging zielstrebig in Richtung Kasse.

Zur gleichen Zeit befand sich ein 25-jähriger Münchner in dem Lebensmittelmarkt. Er bemerkte den Mann und stieß diesen unvermittelt auf Höhe der Kasse weg, sodass der Mann zu Boden ging.

Der Täter rappelte sich auf und flüchtete aus dem Laden in Richtung Bundesautobahn 96.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 175 cm groß, dunklere Hautfarbe, graue Wollmaske, schwarzes Kappi, dunkelblaue Jacke, hatte ein Messer mit ca. 20 cm langer Klinge dabei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Terofalstraße / Silberdistelstraße / Blumenauerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Wichtiger Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Wir warnen ausdrücklich davor, sich einen bewaffnetem Täter zu nähern. Bitte wählen Sie in solchen Fällen sofort die 110 und begeben Sie sich selbst in Sicherheit.