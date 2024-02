Brand in Wohnhaus

Am frühen Sonntagmorgen ist die Feuerwehr München zu einem Zimmerbrand in die Georgenstraße gerufen worden. Eine Person musste in eine Klinik transportiert werden.

Im Erdgeschoss des fünfstöckigen Hauses brannte es in einer Wohnung. Bei Ankunft der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus einem Fenster der betroffenen Wohnung. Sämtliche Hausbewohnerinnen und Bewohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt ins Freie geflüchtet und warteten vor dem Gebäude auf die Feuerwehr.

Vom Einsatzleiter wurde ein Trupp mit Pressluftatmern und einem C-Strahlrohr zum Löschen in die Wohnung geschickt. Zur weiteren Unterstützung kam ein zweiter Trupp zum Einsatz, der das Feuer von außen bekämpfte. Nach einigen Minuten konnte – Feuer aus – gemeldet werden. Mit einem Hochleistungslüfter wurde das Gebäude vom Rauch befreit. Sämtliche Wohnungen über und neben der Brandwohnung wurden auf Schäden kontrolliert.

Der ebenso anwesende Rettungsdienst sichtete acht Personen und transportierte eine Person in eine Münchner Klinik.

Die Brandwohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar. Die Bewohnerin kommt bei Verwandten unter. Das Fachkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.