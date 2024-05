Brand nach Blitzschlag in Moosach

Torgauer Straße – Durch einen Blitzschlag ist am Freitag in Moosach ein Dachbalken in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Verletzt wurde bei dem Brandeinsatz niemand.

Die Bewohner einer Dachgeschoßwohnung wurden am späten Freitagabend durch einen lauten Knall und Lichtblitze aufgeschreckt. Zeitgleich fiel in mehreren Bereichen des Mehrfamilienhauses der Strom aus. Außerdem konnte ein leichter Brandgeruch wahrgenommen werden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr München war zunächst kein Feuer und kein Rauch sichtbar. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera wurde die betroffene Wohnung durch einen Atemschutztrupp kontrolliert. Im Bereich einer Dachgaube war eine Trockenbauwand deutlich erwärmt.

Die Wandverkleidung wurde daraufhin geöffnet. Auf etwa einem Meter Länge war ein Holzbalken verschmort und es wurden Glutnester vorgefunden. Diese wurden mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht. Ein Löschrohr wurde zur Sicherheit vorbereitet, kam aber nicht zum Einsatz. Um den Übergang zum Dach kontrollieren zu können, mussten auch im Dachboden Verkleidungen und Isolierung entfernt werden.

Nachdem keine weiteren Glutnester festgestellt werden konnten, wurde die Wohnung mit dem Auftrag der weiteren Beobachtung an die Bewohner übergeben. Zur Sicherheit blieb der Strom noch abgeschaltet. Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten in ihren Wohnungen verbleiben.