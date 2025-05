Brillantfeuerwerk zum Münchner Frühlingsfest 2025

Am Freitagabend erlebten Tausende Besucherinnen und Besucher auf der Theresienwiese einen der absoluten Höhepunkte des Münchner Frühlingsfests: das große Brillantfeuerwerk der Feuerwerksprofis „Himmelschreiber“.

Punkt 22 Uhr erstrahlte der Himmel über München in einem atemberaubenden Farbspiel. Mit perfektem Timing zündete die renommierte Pyrotechnikfirma ein Meisterwerk der Lichtkunst. Neue Effekte wie leuchtende Smileys, farbwechselnde Herzen und goldene Wasserfälle sorgten für staunende Gesichter. Besonders beliebt bei den Zuschauer:innen waren die Blinkeffekte und überraschenden Farbverwandlungen, die die Nacht zum Tag machten.

Das spektakuläre Finale gipfelte in einem regelrechten Lichterregen, der die gesamte Theresienwiese in ein funkelndes Farbenmeer tauchte – ein magischer Moment, der noch lange in Erinnerung bleiben dürfte. Das Frühlingsfest zeigte sich damit einmal mehr als kleine Schwester des Oktoberfests – aber mit ganz großem Glanz.