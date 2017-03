Bundespolizei sucht nach zwei Tatverdächtigen einer gefährlichen Körperverletzung in der S1 vom 25. Juni 2016

München, 06.03.2017. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft München I und Beschluss des Amtsgerichts München sucht die Bundespolizeiinspektion München mit Bildern der S-Bahnvideoaufzeichnung nach zwei Tatverdächtigen. Wir bitten Medien und Öffentlichkeit um Unterstützung.

Am Samstag, den 25. Juni 2016, kam es in einer S1 auf dem Weg von Laim nach Freising zu einem tätlichen Angriff gegen zwei Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit.

Die beiden Security-Mitarbeiter führten in der S-Bahn Fahrscheinkontrollen durch. Kurz vor dem Halt am S-Bahnhaltepunkt Moosach stellten sie zwei junge Männer fest, die sich beim Annähern der Kontrolleure in Richtung vorderes Zugteil entfernten. Die beiden Bahnmitarbeiter gingen ihnen nach, da sie vermuteten, dass sie sich der Fahrscheinkontrolle entziehen wollten.

Als sie die Personen erreicht hatten, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. In dessen Verlauf zog einer der beiden Gesuchten seinen Ledergürtel aus der Hose, wickelte diesen um seine rechte Hand, ballte sie zur Faust und schlug einem der Bahnmitarbeiter ins Gesicht. Kurz darauf setzte der Unbekannte auch noch einen Kopfstoß nach. Beim Halt in Moosach versuchte der Unbekannte zu flüchten und trat dem Security-Mann dabei mit dem Fuß in den Bauch.

Während der Auseinandersetzung kam es auch zwischen dem zweiten DBS-Mitarbeiter und dem zweiten Unbekannten zu einer Rangelei. In dessen Folge wickelte auch dieser Tatverdächtige seinen Gürtel um die Hand, ballte sie zur Faust und trat dem Security-Mann mit dem Fuß, in einem Art „Karate-Kick“ in den Bauch. Die Geschädigten konnten beiden Tatverdächtigen ihre Gürtel während der Auseinandersetzung entreißen und sich so vor weiteren Attacken bewahren.

Bei den beiden gesuchten Tatverdächtigen soll es sich möglicherwiese um Brüder mit irakischer Herkunft handeln. Beide sprachen gutes Deutsch mit Akzent und beleidigten die beiden Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit. Nach der Auseinandersetzung flüchteten beide Unbekannten über die Gleise. Einem der Tatverdächtigen wurde bei der der Rangelei sein weißes T-Shirt zerrissen.

In der S-Bahn befanden sich mehrere Reisende, die sich während der Rangelei einmischten und versuchten die Situation zu beruhigen bzw. den Security-Mitarbeitern zu Hilfe zu kommen.

Wer kann Angaben zu den beiden auf den Bildern abgebildeten Tatverdächtigen machen? Wer war Zeuge der Auseinandersetzung? Sachdienliche Hinweise erbittet die Bundespolizeiinspektion München unter der Rufnummer 089/515550-111.