Christoph Frey als Stadtkämmerer im Amt bestätigt

Die Vollversammlung des Stadtrats hat in ihrer heutigen Sitzung Christoph Frey als Stadtkämmerer für sechs Jahre wiedergewählt. Auf den Amtsinhaber entfielen 66 von 75 gültigen Stimmen. Frey ist seit 2018 Stadtkämmerer. Seine zweite Amtszeit beginnt am 1. November. Als Stadtkämmerer verantwortet Frey gemeinsam mit rund 700 Mitarbeiter*innen die Haushaltsplanung und den -vollzug sowie das Management von Vermögen und Schulden.

Christoph Frey: „Ich freue mich, dass mir der Stadtrat erneut das Vertrauen ausgesprochen hat. Stadtkämmerer zu sein, ist gerade in diesen Zeiten herausfordernd und gleichzeitig eine wunderbare Aufgabe. Ich freue mich, die gute Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister, dem Stadtrat und meinen Kolleg*innen in der Stadtkämmerei fortsetzen zu können. Mir ist bewusst, die kommenden Jahre werden anders, aber nicht weniger anstrengend. Ich möchte auch in Zukunft meinen Beitrag leisten zu einer soliden Haushaltspolitik. Solide, weil sie die Balance hinbekommt, zwischen dem was notwendig ist und dem, was wir uns leisten können.“