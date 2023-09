Circus Roncalli kommt mit seiner Show “All for ART for All” vom 14.10. bis 12.11.2023 ins Werksviertel-Mitte

Circus-Theater Roncalli verzaubert mit einem Feuerwerk aus Artistik, bildgewaltiger Holografie und hochkarätiger Live-Musik.

Der Titel der neuen Show ist: All for ART for All. „Da steckt so viel drin. Im Wort Artistik steckt auchdas Wort ART, wie Kunst. Auch unser Umgang mit Tieren, auf die wir in unserer Show verzichten.Wir sind ARTgerecht. Denn unsere Tiere sind „roncallisiert“, als Hologramm. 2018 zeigte Roncallials erster Circus der Welt Holografie in der Manege. Dies war eine Weltnachricht! Über 150Ländern berichteten in den Abendnachrichten darüber“, so Roncalli-Gründer und -DirektorBernhard Paul. Seit 2022 zeigt das Circus-Theater Roncalli die nächste Entwicklungsstufe der 300-Grad-Holografie. Dazu verabschiedete sich Roncalli von Plastikverpackungen und -Besteck.

Das aktuelle Programm mit Lili Paul-Roncalli als Special Act:

In der Manege dreht sich alles um Kunst in ihren zahlreichen Facetten, sie verbindet alleProgrammpunkte. Liebhaber der bildenden Künste werden Werke der Künstler Piet Mondrian,Leonardo da Vinci oder Frida Kahlo entdecken, Referenzen zum Bauhaus aufspüren und sich beider Roncalli-Bilderparade wie in ein Museum versetzt fühlen. Weltklasse-Artisten, liebenswerteClowns und Roncalli’s weltweit einzigartige 300-Grad-Holografie im Circusrund – ein circensischesSpektakel zwischen Nostalgie und Moderne. Und das alles vor der Kulisse eines Circuszeltes,welches als Kunstwerk für sich selbst steht.

Wenn das Publikum zu Roncalli kommt, dann will es auch bekannte Gesichter sehen. Deswegenmachen wir mit den besten Künstlern der letzten Jahre weiter. Dazu gehören Weißclown undRoncalli-Ikone Gensi, Seifenblasenpoet Carillon und „Wiuwiu“-Clown Anatoli Akermann. FürFrauenpower in der Manege sorgt die Handstandakrobatin Maria Sarach als lebendes Mondrian-Gemälde. Weniger an ein festes Kostüm gebunden ist das Duo Minasov, welches die schnellsteModenschau durch die Musikgeschichte zeigt: „Die sind so schnell, wenn du einmal zwinkerst,dann hast du schon was verpasst“, so Paul. Das aktuelle Programm verspricht ein Feuerwerk ausArtistik, bildgewaltiger Holografie und hochkarätiger Live-Musik. Eine Verbeugung vor den großenKünstlern aus Musik und Malerei. Als Special Act wird dieses Jahr Lili Paul-Roncalli in München mit dabei sein und mit ihrer Weltklasse-Kontorsion das Publikum verzaubern.

Weitere artistische Höhepunkte zeigen Vanessa und Sven, die mit ihrer Partner-Equilibristikscheinbar festgeschriebene Geschlechterrollen neu definieren. Danil Lysenko zeigt mit seinen biszu elf Ringen wahre Kunststücke der Jonglage. Dagegen jonglieren sich die vier Jungs der GruppeJump’n‘Roll selbst durch das Circuszelt. Gute Stimmung ist mit ihnen sicher, ganz gleich, ob aufdem Schleuderbrett oder ihren eigens konzipierten Powerizer-Sprungstelzen. Die Brüder vonHermanos Acero lassen das Adrenalin noch einmal steigen. Mit purer Kraft lassen sie das Publikumdie Luft anhalten. Das Roncalli-Ballett schafft kreative Übergänge zwischen den einzelnenDarbietungen. Und nicht zuletzt darf sich das Publikum wieder auf das Roncalli Royal Orchestraunter der Leitung von Georg Pommer freuen, welches die Show musikalisch abrundet.

80 historische Wagen, historische Foodtrucks, 120 Artisten, Musiker, Künstler und Mitarbeiter – was miteinem Traum begann, hat sich bis heute zu einem der größten Circus-Unternehmen entwickelt.Verzaubert werden die Gäste in einem der schönsten Circuszelte der Welt, das 1.320 Personen Platzbietet und mit über 10.000 raffiniert konstruierten LED-„Glühbirnen“ und Messinglampen beleuchtetwird, welche die ganze Roncalli-Stadt in nostalgisches Licht tauchen. Beim Geruch von Zuckerwatte undgebrannten Mandeln begrüßen Künstler in fantasievollen Kostümen zu Live-Musik die Zuschauer schonam Eingang. Schnell werden die Besucher „roncallisiert“ und in eine poetische Zauberwelt entführt.Hereinspaziert!

Erleben Sie Bernhard Paul’s neues Meisterwerk All For ART For All – modern inszeniert im nostalgischenChapiteau.

Infos unter www.roncalli.de