COOEE ALPIN Hotels: Viel Schnee und coole Oster-Schnäppchen

Die COOEE alpin Hotels von Hermann Maier und Rainer Schönfelder bringen Familien zum Oster- und Sonnenskilauf zwischen Dachstein und Kitzbüheler Alpen auf die Brettln. Vier Übernachtungen inklusive Halbpension kosten für eine dreiköpfige Familie weniger als 600 Euro.

Dieser Winter hat den Alpen Schnee bis zum Abwinken beschert. Damit kann auch den Sonnenskilauf nichts mehr einbremsen. Noch dazu, wo es durch die COOEE alpin Hotels der österreichischen Ex-Skistars Hermann Maier und Rainer Schönfelder echt „leistbare“ Familienangebote gibt. Sowohl im erst Ende des Vorjahres eröffneten COOEE alpin Hotel Dachstein in Gosau, wie auch im COOEE alpin Kitzbüheler Alpen in St. Johann in Tirol sind vier Nächte für eine dreiköpfige Familie schon für unter 600 Euro zu haben. Die Skiregion Dachstein West ist mit 160 Pistenkilometern das größte Skigebiet Oberösterreichs und das Revier des sechsfachen Weltcupsiegers Marcel Hirscher. Das neue COOEE alpin Hotel Dachstein liegt nur wenige Minuten vom Einstieg ins Skigebiet entfernt. Vom COOEE alpin Hotel Kitzbüheler Alpen steigen Gäste direkt in die 43 Pistenkilometer des Skigebietes St. Johann ein. Die Berge der Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental (280 km Pisten) und das legendäre Kitzbühel (180 km Pisten) sind jeweils nur neun Kilometer entfernt. Die COOEE alpin Hotels stehen für alpine Erlebnisse für die ganze Familie in Österreichs Top-Bergdestinationen – und für einen preis- und leistungsbewussten Familienurlaub. Zusätzlich zu den drei bestehenden Häusern in den Kitzbüheler Alpen, am Dachstein und im Salzburger Lungau sind weitere COOEE alpin Hotels in Planung. www.cooee-alpin.com

COOEE alpin-Familienspecial (bis 26.03.18)

Leistungen: 4 Ü/HP (Mo.–Fr.) für 2 Erwachsene und 1 Kind (bis 4,99 Jahre) im DZ, kostenfreies W-LAN, Late-Check-Out bis 16 Uhr (nach Verfügbarkeit)

Preis im COOEE alpin Hotel Dachstein, Österreich/Gosau ab 596 Euro

Preis im COOEE alpin Kitzbüheler Alpen, Österreich/St. Johann ab 592 Euro

Firn-Ski-Woche (26.03.–01.04.18)

Leistungen: 7 Ü/HP für 2 Erwachsene und 1 Kind (bis 4,99 Jahre) im DZ, Halbpension, kostenfreies W-LAN, Willkommensgeschenk auf dem Zimmer, Late-Check-Out bis 16 Uhr (nach Verfügbarkeit)

Preis im COOEE alpin Kitzbüheler Alpen, Österreich/St. Johann ab 888 Euro

Preis im COOEE alpin Hotel Dachstein, Österreich/Gosau ab 894 Euro (kostenfreies Zimmer-Upgrade bei Verfügbarkeit)