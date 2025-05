Corso Leopold 2025: Wandel trifft Festival – am 24. und 25. Mai

Der Corso Leopold, Münchens größtes Straßenkulturfestival, verwandelt auch 2025 die Leopoldstraße in eine lebendige Bühne – für Menschen, Begegnungen, Musik und Kreativität.

Unter dem Motto „Wandel gestalten – Gemeinsam. Kreativ. Nachhaltig.“ steht das kommende Straßenfest ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit – und bringt dabei Festivalflair in den urbanen Raum.

Straßenfest trifft Musikfestival

Mit mehreren Bühnen und einem genreübergreifenden Line-up wird der Corso Leopold 2025 zum musikalischen Hotspot der Stadt:

Das junge Kollektiv Soundsystem Kultur München verwandelt die Leopoldstraße in eine pulsierende Dancehall mit Wohnzimmercharakter.

verwandelt die Leopoldstraße in eine pulsierende Dancehall mit Wohnzimmercharakter. Auf der Corsarenbühne tobt der Elektrobeat – tanzbar, innovativ, laut.

tobt der Elektrobeat – tanzbar, innovativ, laut. Die LeoLatino-Bühne bringt mit Yesiman und weiteren Acts lateinamerikanisches Lebensgefühl direkt nach Schwabing.

bringt mit Yesiman und weiteren Acts lateinamerikanisches Lebensgefühl direkt nach Schwabing. Auf der Traumstadt Bühne feiert der Peace Train Chor den Frieden mit Weltmusik, Gospel und afrikanischen Songs, begleitet vom Münchner Weltmusiktrio MoonRa.

Bühne feiert der Peace Train Chor den Frieden mit Weltmusik, Gospel und afrikanischen Songs, begleitet vom Münchner Weltmusiktrio MoonRa. Die Lederhosn-Bühne steht für bayerische Identität mit einem Augenzwinkern mit Künstler – hier wird Mundart musikalisch gefeiert unter anderem mit dem Liedermacher Jan Wannemacher.

steht für bayerische Identität mit einem Augenzwinkern mit Künstler – hier wird Mundart musikalisch gefeiert unter anderem mit dem Liedermacher Jan Wannemacher. Auf der beliebten Vintage-Bühne darf natürlich wieder das Tanzbein geschwungen werden – mit dabei sind namhafte Big Bands wie die El Ritmo de Karisma Big Band oder Chris Aron and the Croakers

darf natürlich wieder das Tanzbein geschwungen werden – mit dabei sind namhafte Big Bands wie die El Ritmo de Karisma Big Band oder Chris Aron and the Croakers Auch Martin Blumöhr ist mit dem Neuen Kunstforum München wieder am Start mit einem spannenden Mix aus Live-Perfomance, Kunst & Musik.

Nicht nur musikalisch, sondern auch mit viel Humor

Auch die Lachmuskeln kommen nicht zu kurz – auf der Traumstadt-Bühne sorgen Frank Klötgen, Ludwig Müller und Christian Ude mit ihrer kabarettistischen Unterhaltung für beste Stimmung.

Gemeinsam gestalten – auch finanziell: Spenden und Mitglied werden

Der Corso Leopold ist ein gemeinnützig getragenes Kulturfestival – offen für alle, mitten in der Stadt, ohne Eintritt. Damit das so bleibt und der Wandel auf der Straße weiter wachsen kann, ruft der Corso Leopold e.V. zur Unterstützung auf: Mit unserer Spendenkampagne auf WirWunder, der Plattform der Stadtsparkasse München in Kooperation mit betterplace.org, und direkt über unsere Website können Bürger, Unternehmen und Freunde des Festivals aktiv zur Zukunft des Corso beitragen. Jeder gespendete Euro fließt zu 100 % ins Programm – für kulturelle Vielfalt, nachhaltige Infrastruktur und faire Gagen.

Erstmals werben wir auch aktiv für eine Mitgliedschaft im Corso Leopold e.V. – denn wer mitgestalten will, kann das nicht nur mit Geld, sondern auch mit Haltung tun. Ob engagiert im Verein oder unterstützend im Hintergrund: Jede Stimme zählt für die Zukunft des öffentlichen Raums als Ort für Kultur, Austausch und Nachhaltigkeit.

Mit dem Corso Leopoldino bieten wir ein familienfreundliches Highlight auf dem Corso Leopold.

Der Corso Leopoldino startet diesmal direkt an der U-Bahn-Station Münchner Freiheit – mit einem besonderen Angebot für Kinder und Familien in Kooperation mit PA/SPIELkultur e.V. und Radio Teddy. Das große Kinderareal lädt zum Mitmachen, Staunen und Verweilen ein. Ob Staffeleimalerei, Steckenpferd-Parcours oder zahlreiche Kreativ- und Spielstationen – hier ist für jeden etwas dabei. Während sich die Kinder austoben, genießen die Erwachsenen das vielfältige Musikprogramm auf der benachbarten Sing and Swing Bühne. Ein besonderes Highlight: Der Auftritt der Munich Supercrew am Sonntagmittag – ein Muss für große und kleine Besucher*innen!

Ein Festival als Plattform für Zukunftsthemen

Gemeinsam mit der Green World Tour entsteht auf dem Corso Leopold eine Bühne für Innovationen, nachhaltiges Wirtschaften und grüne Visionen. Unternehmen, Start-ups und Initiativen präsentieren umweltfreundliche Produkte, zukunftsweisende Technologien und alltagstaugliche Lösungen für ein nachhaltiges Leben. Es darf probiert und ausprobiert werden. Gleich drei Schokoladenmanufakturen präsentieren ihre nachhaltigen Köstlichkeiten. Beim Stand von LeichtLast stehen Lastenfahrräder für die Stadt zum testen bereit.

Kunst, Dialog und gelebte Offenheit

Der Corso Leopold bleibt seinem Ursprung treu: Kunst, Kreativität und gesellschaftlicher Dialog prägen das Festival – offen, zugänglich und mitten auf der Straße. Installationen, Performances und Mitmachaktionen machen die Kraft kollektiver Gestaltung erlebbar. Über 40 NGOs und demokratische Parteien laden an ihren Ständen zum Gespräch ein – für offenen Austausch, Information und bürgerschaftliches Engagement. Der Corso Mercato, unser Kunsthandwerkermarkt, bietet Raum für kreative, oft ökologisch produzierte Produkte von Designerinnen, Manufakturen und jungen Labels. So wird die Straße zum Treffpunkt für Debatte, Kunst und nachhaltige Ideen.

Mehr Corso Leopold, weniger CO₂: Nachhaltigkeit zum Mitfeiern

Der Corso Leopold 2025 ist Teil des städtischen Pilotprojekts „Nachhaltige Veranstaltungen“ – und setzt mit einem ganzheitlichen Konzept neue Maßstäbe für Kultur im Einklang mit dem Klima. Sechs konkrete Maßnahmen machen das Festival grüner: Mehr Fahrradparkplätze fördern die klimafreundliche Anreise, neue Infos zu ÖPNV und Mobilität erleichtern nachhaltige Wege zum Fest. Wertstoffinseln verbessern die Mülltrennung, bei Catering und Logistik setzen wir auf enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern – für weniger Abfall, weniger CO₂ und mehr wiederverwendbare Materialien. Mehr vegetarisch-vegane Angebote reduzieren den ökologischen Fußabdruck auch kulinarisch. Und erstmals verzichten wir dank unserer Kooperation mit btl next großteils auf Programmplakate und Infobanner – stattdessen setzen wir auf digitale Informations- und Werbeträger, die Ressourcen sparen und flexibel einsetzbar sind. Gemeinsam mit der Stadt München und der Green World Tour zeigen wir, wie Zukunft auf der Straße schmeckt – und klingt.

Nachhaltig unterwegs: Mobilität im Wandel erleben

Der Corso Leopold 2025 lädt ein, nachhaltige Mobilität nicht nur zu diskutieren, sondern selbst zu erleben. Mehr Fahrradparkplätze und gezielte Informationen zu Bus und Bahn auf Website und Social Media erleichtern die klimafreundliche Anreise. In Kooperation mit der Green World Tour und Partnern wie Honda präsentieren wir innovative Lösungen für den Alltag – vom E-Lastenrad bis zum E-Scooter. Ein besonderes Thema ist der Führerschein B196: Wer mindestens 25 Jahre alt ist und seit fünf Jahren einen Pkw-Führerschein besitzt, kann damit Leichtkrafträder bis 125 ccm fahren. Ohne Prüfung, nur mit Fahrerschulung – und rein auf Deutschlands Straßen. So wird der Corso Leopold zur Plattform für zukunftsfähige Mobilität – praxisnah, informativ und ganz ohne CO₂-Getöse.

Genuss trifft Verantwortung: Kulinarik auf dem Corso Leopold

Nachhaltigkeit geht durch den Magen – deshalb spielt verantwortungsvoller Genuss auch 2025 eine zentrale Rolle beim Corso Leopold. Spitzenkoch Holger Stromberg bringt gemeinsam mit dem Deggendorfer Brauhaus und mit Unterstützung der Oskar-Hacker-Stiftung Schloss Hohenstein einen vegetarisch-veganen Foodtruck auf die Straße, der zeigt: Klimafreundliche Küche kann begeistern – mit Geschmack, Kreativität und regional gebrautem Bier mit bewusst kleinem CO₂-Footprint. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch hochwertige Spezialitäten aus aller Welt – darunter ein besonderes Highlight: Die Winzer der Côtes du Rhône präsentieren französisches Savoir-vivre und nachhaltige Weinkultur mitten in Schwabing. Auch viele weitere Stände setzen auf fleischfreie Spezialitäten, kurze Lieferwege und hochwertige Produkte. Kulinarik als Statement – lecker, lokal und zukunftsfähig.

Ein Wochenende voller Klang, Kultur und Klimabewusstsein

Mit Mut, Haltung und einem offenen Miteinander lädt der Corso Leopold 2025 dazu ein, Wandel nicht nur zu fordern, sondern aktiv zu leben – und zu feiern. Musik, Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Austausch bilden das Herzstück dieses besonderen Wochenendes.

Festivaltermine: 24. und 25. Mai und 13./14. September 2025 auf der Leopoldstraße zwischen Siegestor und Münchner Freiheit

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an diesem Wochenende die Leopoldstraße zu besuchen und die einzigartige Atmosphäre des Corso Leopold zu erleben.

Weitere Informationen zum Programm findet ihr auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen:

www.corso-leopold.de

https://www.instagram.com/corsoleopold/

https://www.facebook.com/CorsoLeopold