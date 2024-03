Das Bahnland Bayern in Szene setzen: BEG startet Fotowettbewerb für den Wandkalender 2025

BEG prämiert ungewöhnliche Perspektiven auf bayerische Regionalzüge und S-Bahnen / Teilnahme bis zum 28. Juli 2024 möglich

Hobbyfotografinnen und -fotografen können sich im Bahnland Bayern ab sofort wieder auf die Jagd nach außergewöhnlichen Fotomotiven machen. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), die den Regional- und S-Bahn-Verkehr im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr plant, finanziert und kontrolliert, hat ihren diesjährigen Fotowettbewerb für den beliebten Bahnland Bayern Wandkalender gestartet. Gesucht werden markante Aufnahmen von in Bayern verkehrenden Regionalzügen und S-Bahnen. Teilnahmeschluss ist am 28. Juli 2024. Die Gewinnerfotos werden bis Oktober 2024 ausgewählt und im Wandkalender 2025 veröffentlicht. Jedes Bild, das zum Zug kommt, belohnt die BEG mit einer Prämie von 350 Euro.

„Jedes Jahr erreichen uns zahlreiche Einsendungen zu unserem Fotowettbewerb. Und es sind immer wieder beeindruckende Motive, die die vielen Bahnbegeisterten im Bahnland Bayern mit ihrer Kamera einfangen. Das macht die Auswahl der Bilder nicht leicht, aber so bleibt unser Wandkalender immer einzigartig“, freut sich Bärbel Fuchs, Geschäftsführerin der BEG.

Gefragt sind Fotos von Regionalzügen und S-Bahnen, die über alle Jahreszeiten hinweg auf den gut 6.000 Kilometern Schiene durch bayerische Landschaften und Gemeinden unterwegs sind oder an einer der über 1.000 Stationen im Freistaat Halt machen.

Vorgaben für passende Motive gibt es keine, Kreativität und Vielfalt sind ausdrücklich erwünscht. Ein paar Anregungen gibt es dennoch, beispielsweise eine Aufnahme von den Siemens-Neufahrzeugen vom Typ Desiro HC, die DB Regio im Regionalverkehr rund um Bamberg, Lichtenfels und Coburg einsetzt. Einen internationalen Aspekt könnten Bilder ausländischer Nahverkehrszüge in Bayern bringen, beispielsweise die von Thurbo und den ÖBB betriebenen Züge der Dreiländerlinie S7. Weitere Ideen sind Schnappschüsse von Zügen des Regionalexpress im Hofer Land (RE 2) mit der Altstadt von Nabburg im Hintergrund oder vom Knoten Hof mit Blick vom dortigen Fußgängersteg aus fotografiert, unter dem sich zu jeder halben Stunde Züge fünf verschiedener Eisenbahnverkehrsunternehmen treffen. Weil 2025 gleich zwei 150-jährige Streckenjubiläen anstehen, wären auch Züge der Bayerischen Regiobahn (BRB) auf der Paartalbahn zwischen Augsburg und Ingolstadt und Regionalzüge von Go-Ahead oder der S-Bahn Nürnberg auf der Strecke zwischen Nürnberg und Dombühl sehr gerne gesehen.

Gewünscht sind Bilder im Querformat, die in der Breite größer als 5.500 Pixel sind und eine Mindestauflösung von 350 dpi haben. Ausführliche Informationen zu den Teilnahmebedingungen, zu technischen Vorgaben und Nutzungsrechten sind unter dem folgenden Link zu finden: www.bahnland-bayern.de/wandkalender2025. Dort können die Bilder für den Fotowettbewerb auch hochgeladen werden. Fragen zum Fotowettbewerb können mit dem Betreff „Fotos für den Bahnland Bayern Wandkalender 2025“ per E-Mail an info@bahnland-bayern.de gerichtet werden.

Der Bahnland Bayern Wandkalender wird jährlich in einer Auflage von etwa 7.500 Exemplaren gedruckt und kann über die Website www.bahnland-bayern.de/infomaterial bestellt werden. Alternativ können die monatlich wechselnden Motive auch digital als Bildschirmhintergrund unter www.bahnland-bayern.de/kalender heruntergeladen werden.

Eingereichte Bilder, die es nicht in den Kalender 2025 schaffen, können auch für andere Publikationen der BEG in Frage kommen. Motive, die für einen solchen Zweck ausgewählt werden, honoriert die BEG mit 300 Euro. Mitmachen lohnt sich also in jedem Fall.