Das GOP Varieté-Theater feiert 10-jähriges Jubiläum in München

Im September 2008 öffnete sich der Vorhang in der umgebauten „Kleinen Komödie am Max II“ zum ersten Mal für die Künste des Varieté. Genau 10 Jahre später feiert das GOP Varieté-Theater München nun am 4. September um 18 Uhr mit seinen Gästen und ihren Lieblingskünstlern seinen Geburtstag. In den letzten 10 Jahren waren im GOP Varieté in der Maximilianstraße in 60 Produktionen über 700 Künstler beschäftigt.

Das Programm der Jubiläumsshow ist ein Rückblick auf diese letzten 10 Jahre, aber vor allem gibt es einen Eindruck, welche Highlight-Veranstaltungen neben dem regulären Programm von GOP etabliert wurden. Neben einem Auszug der aktuellen Show „Dummy“ werden Christoph Weiherer und Franziska Wanninger stellvertretend für den GOP Comedy Club zu erleben sein. Für das Bayerische Kinder- und Jugend-Varietéfestival TALENTs sind die Gewinner des diesjährigen Festivals eingeladen.

Die Jubiläumsshow wird im Wechsel mit einem 3-Gänge-Menü von Werner Buss, künstlerischem Direktor der GOP Varietés, präsentiert. Für den einmaligen Abend hat er mit seinem Team ein spektakuläres Programm mit weiteren Überraschungen zusammen gestellt.

Termin: Dienstag, 4. September 2018 um 18 Uhr

Preis: 95 Euro inkl. 3-Gänge-Menü und Champagner-Empfang