Das Grimm-Musical: Vom Fischer und seiner Frau vom 02.08.2018 bis 12. August 2018 im Deutschen Theater München

Vom Fischer und seiner Frau – Das Musical – Mit Anna Montanaro als Ilsebill

VON KRITIK UND PUBLIKUM GEFEIERT

Tauchen Sie ein in eine märchenhafte Welt und nehmen Sie gleich ihre ganze Familie mit. Denn das Musical VOM FISCHER UND SEINER FRAU ist gleichermaßen beste Unterhaltung für Jugendliche und Erwachsene. Bei ihrer Uraufführung im Rahmen der Brüder Grimm Festspiele im vergangenen Jahr wurde die Inszenierung von Publikum und Kritikern gefeiert. Neben den aufwändigen und fantasievollen Kostümen und einem spektakulären Bühnenbild begeistert vor allem auch die Adaption der Handlung, die unterhaltend wie tiefgründig gleichermaßen ist. „Märchen at its best“, schrieb eine Besucherin in einer euphorischen Rezension.

FANTASTISCHE MUSIK

Autor Kevin Schröder und Regisseur Holger Hauer stellen der realen Welt des Fischers und seiner von Neid und Gier getriebenen Frau Ilsebill die scheinbar heile Unterwasserwelt des Butts gegenüber. Doch auch dort ist nicht alles Gold was glänzt. Der gekonnte Wechsel zwischen diesen Bildern und Geschichten wird von einer großartig besetzten Live-Band mit der fantastischen und abwechslungsreichen Musik von Marc Schubring perfekt untermalt.

DAS GRIMM-MÄRCHEN

Als ein einfacher Fischer einen sprechenden, verwunschenen Butt zurück ins Meer wirft, denkt er sich zunächst nichts dabei. Doch seine Frau Ilsebill wittert eine Gelegenheit, aus ihrem Alltagstrott auszubrechen und drängt ihn, eine Belohnung von dem verzauberten Prinzen zu fordern. Widerstrebend folgt er ihrem Rat und hat damit Erfolg…. aber nur scheinbar. Bald werden beide eines besseren belehrt…

MEHRFACH AUSGEZEICHNET

Regelmäßig werden Darsteller und Kreative der Brüder Grimm Festspiele mit dem begehrten Deutschen Musical Theaterpreis ausgezeichnet. Für die Inszenierung von VOM FISCHER UND SEINER FRAU wurde Broadway-Star Anna Montanaro als „Beste Hauptdarstellerin“ gekürt, Kevin Schröder räumte den Preis in der Kategorie „Beste Liedtexte“ ab. Bereits im Jahr zuvor wurden Ulla Rhörs und Wiebke Quenzel für Kostüme bzw. Maske bei der Inszenierung von „Rapunzel“ ausgezeichnet. Komponist Marc Schubring hat die Trophäe bereits seit 2015 im Regal stehen.

DIE FESTSPIELE

Der Startschuss für die Brüder Grimm Festspiele in Hanau fiel anlässlich des 200. Geburtstags der beiden Namensgeber im Jahr 1985. Seither begeistern die nach Bad Hersfeld zweitgrößten hessischen Freilichtspiele zwischen Mai und Juli jährlich mehr als 80.000 Besucher. Zahlreiche Märchen erlebten im Park von Schloss Philippsruhe als mitreißende Musical-Inszenierungen ihre Uraufführungen. Mit VOM FISCHER UND SEINER FRAU ist nun erstmals eine Festspiel-Produktion als exklusives Gastspiel in München zu erleben.

Tickets: www.muenchenticket.de