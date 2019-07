Das neue Champions-League-Trikot des FC Bayern München

Der FC Bayern München will auf der europäischen Fußball-Bühne die Nächte in der Champions League in einem neuen Trikot „erleuchten“. Zusammen mit seinem Partner adidas hat der deutsche Rekordmeister heute sein neues Jersey für die Königsklasse 2019/2020 vorgestellt.

Die dunkelblaue Grundfarbe des Trikots ist geprägt von dezenten, kontrastbildenden Rauten, die über das ganze Trikot verteilt sind. Zudem runden die ikonischen drei adidas-Streifen, das klassische Vereinswappen des FC Bayern und die Details an den Ärmeln die Optik des neuen Trikots ab. Die Idee für das Trikot ist inspiriert von den großen, historischen Erfolgen des Klubs in der Champions League.

Das Outfit vereinigt Hochleistungs-Innovationen und modernstes Design in einzigartiger Weise. Es nutzt die CLIMALITE-Technologie, um Feuchtigkeit zu absorbieren und besteht aus recyceltem Polyester, um Ressourcen zu schonen und Emissionen zu senken.

Das neue Champions-League-Outfit des FC Bayern München wird seine Premiere heute Nacht in Kansas City im Rahmen des ICC-Spiels gegen den AC Mailand feiern.

Erhältlich ist es ab sofort im Online-Shop des FC Bayern, im adidas Online-Shop sowie in allen FC Bayern-Fan-Shops.