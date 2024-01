Das olympische Kletterjahr 2024 ist gestartet – Einkleidung des Climbing Team Germany im Mammut-Basecamp

Für den deutschen Bundeskader des Climbing Team Germany ging es am gestrigen Freitag, 26. Januar 2024, ins Mammut-Basecamp nach Wolfertschwenden in Bayern. Am deutschen Hauptsitz des neuen Ausrüsters des Teams ging es bei der offiziellen Einkleidung des DAV-Bundeskaders auch um den anstehenden Qualifikationsprozess für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Der Bundeskader Sportklettern 2024

28 Athlet*innen sind Teil des Bundeskaders des Deutschen Alpenvereins, ein Teil von ihnen hat berechtigte Hoffnungen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris. Elf deutsche Athlet*innen nehmen an den Olympic Qualifiern im Klettern vom 16. bis 19. Mai in Shanghai und vom 20. bis zum 23. Juni in Budapest teil. Diese sind: Leander Carmanns, Sebastian Lucke, Linus Bader und Franziska Ritter (alle Speedklettern) sowie Alexander Megos, Yannick Flohé, Yannick Nagel, Hannah Meul, Lucia Dörffel, Roxana Wienand und Sandra Hopfensitz (alle Bouldern & Lead). Neben dem Highlight in der Hauptstadt Frankreichs stehen für die Kletterer und Kletterinnen mit der Weltcup-Saison und den Deutschen Meisterschaften weitere Höhepunkte auf dem Programm.

Stimmen zur anstehenden Saison

Ingo Filzwieser, DAV Sportmanager und Bundestrainer Sportklettern legt den Fokus auf Olympia:

„Wir gehen mit hohen Ambitionen, aber auch realistischen Erwartungen in das olympische Jahr. Der Fokus liegt ganz klar auf den Olympic Qualifiern und wir wollen Athleten und Athletinnen zu den Olympischen Spielen schicken. Gleichzeitig geht es darum, in allen Disziplinen auch in der Breite noch näher an die Weltspitze zu rücken.“

Sebastian Straub, Mammut Teamlead Marketing Dach freut sich auf die Saison:

„Wir von Mammut freuen uns riesig über die Kooperation mit dem Nationalkader des Deutschen Alpenvereins. Uns verbindet über 300 Jahre Bergsportkompetenz. Natürlich fiebern wir auf die Olympischen Spiele hin und hoffen, dass wir den einen oder anderen Athleten in Paris sehen werden.”

Hannah Meul zur Partnerschaft mit Mammut und ihren Olympiaträumen:

„Mammut als neuer Partner bedeutet mir ganz viel, da ich mit diesem Brand quasi zusammengewachsen bin und wir jetzt gemeinsam das Ziel Olympia ansteuern können. Das Mammut jetzt auch Teamsponsor ist, das ist was ganz Großes. 2024 ist ein wichtiges Jahr für den Klettersport und das große Ziel heißt Olympia – darauf sind alle Augen gerichtet. Die Qualifikation für Paris ist mein großer Traum, dafür tue ich alles und werde mir hier keine Grenzen setzen. Diesen Traum leben zu dürfen wäre wunderschön. Wenn ich dabei wäre, wäre das ein Feuerwerk der Emotionen und Gefühle, das kann man jetzt nicht in Worte fassen.”

Alexander Megos zur Klettersaison 2024

„Die neue Partnerschaft ist für uns als Team sehr gut, da wir mit Mammut einen professionellen Ausrüster haben. Das heißt, wir werden gut aussehen und hoffentlich auch gut performen. Für das Jahr 2024 erhoffe ich mir, dass ich mich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziere. Die Qualifikationswettbewerbe finden im Mai und Juni statt, danach wissen wir mehr. Ich denke, dass wir einige Athleten und Athletinnen mit guten Chancen haben. Das Ziel ist also ganz klar Olympia. Eine zweite Teilnahme wäre, da Corona die Wettbewerbe nicht bestimmen wird, sicher cooler, da es vom Erlebnis her mehr Olympia sein wird, als die letzten Olympischen Spiele. Insofern würde ich sie schon gerne mitnehmen.”

Olympia- und Perspektivkader im Detail

An der Spitze des Bundeskaders stehen der Olympia- und Perspektivkader des DAV.

Bouldern & Lead

Als einziger Athlet des DAV ist Alexander Megos dem Olympiakader zugeordnet. Der für die Sektion Erlangen startende Megos blickt auf eine erfolgreiche Klettersaison 2023 zurück. Vier Top-5 Platzierungen im Weltcup im Lead und eine Bronzemedaille ebenfalls im Lead bei der Weltmeisterschaft in Bern standen für ihn im letzten Jahr zu Buche. Ein weiterer Kandidat für vordere Plätze im Bouldern & Lead und Teil des Perspektivkaders ist Yannick Flohé, der zum Ende der letzten Saison mit zwei Top-6 Platzierungen im Lead Ausrufezeichen für die Olympiasaison setzte.

Der Kader der deutschen Damen wird von Hannah Meul angeführt, die 2022 als Vize-Europameisterin im Bouldern erfolgreich war. 2024 will sie an diese Erfolge anknüpfen. Neben Meul sind mit Lucia Dörffel, Roxana Wiegand und Sandra Hopfensitz aussichtsreiche Kletterinnen im Perspektivkader des DAV, denen Top-Platzierungen zugetraut werden.

Weiterhin im Perspektivkader des DAV für Bouldern & Lead sind Yannick Nagel, der sowohl im Bouldern als auch im Lead im letzten Jahr im Jugendbereich erfolgreich war, Max Kleesattel und Sebastian Halenke. Bei den Damen komplettieren Alma Bestvater, Afra Hönig und Martina Demmel den Perspektivkader des DAV.

Speed

Im Speedklettern besteht das deutsche Team aus 4 Athlet*innen im Perspektivkader. Bei den Damen ist die mehrfache deutsche Meisterin Franziska Ritter Teil des Kaders. Bei den Herren werden Leander Carmanns, Sebastian Lucke und Linus Bader für Deutschland auf Sekundenjagd gehen. Carmanns wurde Vierter beim European Qualifier in Rom im September 2023 und ist amtierender Jugendeuropameister.

Mit neuem Partner in neue Höhen

Unterstützt wird das Climbing Team Germany seit diesem Jahr von dem Schweizer Outdoor- und Bergsportunternehmen Mammut, als neuem Ausstatter des Teams. Durch die Verknüpfung des größten Bergsportverbandes der Welt, der die deutschen Nationalmannschaften im Klettern betreut und dem absoluten Bergsport-Spezialisten Mammut, sollen die Umfeldbedingungen für das Climbing Team Germany weiter verbessert werden. 65 Kletterathlet*innen der Disziplinen Lead, Boulder, Speed und Paraclimbing mit ihren Betreuer-Teams werden von Mammut mit Bekleidung und Taschen ausgerüstet. Ebenso unterstützt die Schweizer Bergsport-Marke die Deutschen Meisterschaften und mehrere regionale Kletter-Events des DAV mit Material und Ausstattung für Jury, Routesetter und Helfer*innen. Und: Die Partnerschaft soll durch eine gezielte Aktivierung gelebt werden, die Einkleidung im Mammut-Basecamp war ein erster Schritt hierzu.

Zum DAV-Kader gehören im Jahr 2024:

Der DAV-Kader ist der vom Deutschen Alpenverein zusammengestellte erweiterte Kader, der keine Verknüpfung zu den Kaderstrukturen des DOSB hat. In ihm sind folgende Athlet*innen vereint.



Bouldern & Lead Damen: Emma Bernhard, Käthe Atkins, Anna Lechner, Johanna Klein

Speed Damen: Julia Koch

Bouldern & Lead Herren: Elias Arriagada Krüger, Thorben Perry Bloem, Emil Zimmermann, Lasse von Freier, Philipp Martin, Chris Hanke

Speed Herren: Dorian Zedler