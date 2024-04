Mai 2024: Drei Mal internationaler Top-Sport im Dantestadion

Internationale Leichtathletik – 7s Rugby – Football Bundesliga

Das ehrwürdige Dantestadion in München wird im Mai 2024 zu einem wichtigen Zentrum der Sportwelt.

Das gibt es selten: Im Wonnemonat kommen gleich drei hochkarätige Sport-Events in die

Landeshauptstadt: Leichtathletik, Siebener Rugby und Football live.

Top-Leichtathletik am 11. Mai

Den Auftakt macht die 37. Auflage des internationalen Ludwig-Jall-Sportfests. Hier trifft sich am 11. Mai die Leichtathletik-Elite. Internationale und deutsche Top-Starterinnen und Starter kämpfen bei dieser hochkarätig besetzen World Ranking Challenge um Bestmarken und Weltranglistenpunkte. Zugesagt hat unter anderen die kanadische 400-Meter-Spezialistin Micha Powell. Aber auch die Top-Starter der LG Stadtwerke München wie Christina Hering, Aleksandar Askovic und Yannick Wolf werden im Dantestadion zu sehen sein. Ohnehin ist das Dantestadion wie gemacht für persönliche Bestleistungen.

Im Frühsommer 2024 geht es für viele Athletinnen und Athleten noch um die Tickets für die

Olympischen Spiele in Paris.

Das Ludwig-Jall-Sportfest feiert die Leichtathletik in ihrer ganzen Vielfalt. Neben den Top-Wettbewerben treffen sich die besten Sportlerinnen und Sportler der bayerischen Polizei zu ihren Landesmeisterschaften.

Höchstleistungen erwarten die Veranstalter auch von den Para-Athleten, die am 11. Mai im

Dantestadion zu den offenen bayerischen Meisterschaften laden.

Alle Infos zum Ludwig-Jall-Sportfest unter https://www.ludwig-jall-sportfest.de/

Finale der Challenger Series – Deutschland kämpft um den Aufstieg

Eine Woche später ist das Dantestadion Austragungsort des Finalturniers der World Challenger Serie im olympischen Siebener-Rugby. Am 18. und 19. Mai kämpfen zwölf Spitzenmannschaften zwei Tage lang um die Chance, sich für die allerhöchste Spielklasse, die World Series zu qualifizieren. Nach den Turnieren in Dubai und in Uruguay kommt es in München zum finalen Schlagabtausch. Das starke deutsche Team liegt derzeit auf dem vierten Platz der Tabelle und hat noch alle Chancen, den großen Schritt zu schaffen. Außerdem sind in München dabei: Uruguay, Kenia, Japan, Papua-Neuguinea, Chile, Hong Kong, Georgien, Tonga, Uganda, Portugal und Mexiko.

Siebener-Rugby ist athletisch, wahnsinnig schnell und dank der Turnierform mit vielen engen und kurzen Spielen ein Fest für die Zuschauer – die beim Sevens fleißig mitfeiern. Die ideale Gelegenheit, Rugby einmal hautnah zu erleben. Tickets und Infos unter www.munich7s.com

Die Cowboys starten in die Heimsaison

Zum Abschluss des Sport-Monats im Dantestadion bitten die Munich Cowboys zum ersten Heimspiel der Saison in der German Football League (GFL). Am 25. Mai empfangen die Münchner die Kirchdorf Wildcats. Gegen den Aufsteiger aus der GFL 2 wollen die Cowboys mit einem souveränen Auftritt in die neue Saison starten und den Grundstein legen für den Einzug in die Playoffs.

Tickets und Infos unter https://www.munich-cowboys.de