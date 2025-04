Das Osterfest im Olympiapark am 20. April 2025

Spiel und Spaß beim Osterfest am 20. April im Olympiapark – So läuft der Hase!

Seit Jahrzehnten gehört es zum Pflichtprogramm im Münchner Frühling: Das traditionelle Osterfest am Ostersonntag im Olympiapark. Auch in diesem Jahr gibt es am 20. April sechs Stunden lang ein buntes Familien-Fest mit spannenden Attraktionen. Und so läuft der Hase rund um den Olympiaturm und auf dem Willi-Daume-Platz:

Ab 11.00 Uhr verblüfft einmal mehr Zauberclown Manu ihr Publikum mit Illusionen und magischen Tricks. Spannende Geschichten aus der Welt der Fabeln sind im Märchenzelt zu hören und zwei Bastelstationen bieten der Kreativität grenzenlosen Freiraum. Darüber hinaus können sich die Kinder beim Schminkteam ganz nach Wunsch in die fantasievollsten Gestalten verwandeln lassen.

Und während Besucherinnen und Besucher am Olympiapark-Glücksrad tolle Preise gewinnen können, führen Moderator Simon Jägersberger und das Team von Radio Arabella mit einer unterhaltsamen Bühnenshow bis 17.00 Uhr durchs Programm.

Natürlich rücken auch die Münchner Schausteller an, heuer mit noch mehr Fahrgeschäften und Buden als in den Vorjahren, unter anderem mit Riesenrad, Autoscooter und einem Nostalgie-Karussell. Auf einem Hindernisparcours können die Gäste Geschicklichkeit und Körperbeherrschung unter Beweis stellen. Und nicht zuletzt gibt es einen Kletterturm mit Routen in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen für Jung und Alt.

Der Ostersonntag im Olympiapark, wie jedes Jahr ein großer Familienspaß.

Weitere Infos unter olympiapark.de