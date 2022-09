Das SEA LIFE München hat wieder eine Grüne Meeresschildkröte: „Clementine“ bleibt bis zum Frühjahr im Ozeanbecken

Pünktlich zum Oktoberfest freut sich das SEA LIFE München über einen tierischen Neuzugang: Diese Woche ist eine Grüne Meeresschildkröte eingezogen und tummelt sich zwischen Haien und kleineren Fischarten im Ozeanbecken. Der gepanzerte Meeres­bewohner wird am Münchner Standort überwintern, während ihr Zuhause – das SEA LIFE Konstanz – komplett saniert und umgestaltet wird.

„Es ist schön, dass wir nun eine Grüne Meeresschildkröte in unserer Hai-WG begrüßen dürfen“, freut sich Patrick Verbaast, General Manager des SEA LIFE München. „Mit Clementine haben wir ein besonders liebenswertes Exemplar an Bord und können unsere Besucher*innen noch besser darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, gefährdete Arten wie Schildkröten zu schützen.“

Die Schildkrötendame ist 15 Jahre alt, hört auf den Namen „Clementine“ und ist mit rund 110 Zentimetern Gesamtlänge und einem Gewicht von 82 Kilogramm nicht zu übersehen. An ihrer Seite leben nun 16 Haie – darunter zwei Zebrahaie, drei Schwarzspitzenriffhaie und ein Teppichhai im tropischen Ozeanbecken. Mit rund 435.000 Liter Wasser ist es das größte Becken des SEA LIFE München. Seine tierischen Bewohner lassen sich eindrucksvoll an der Panoramascheibe und vom gläsernen Tunnel aus bestaunen.

Auch Serdar Karagöz freut sich über den tierischen Gast aus Konstanz: „Es ist schön zu sehen, dass Clementine sich seit dem ersten Tauchgang bei uns sichtlich wohlfühlt. Sie hat einen gesunden Appetit und wir versorgen sie mit Brokkoli, Karotten und Gurke.“ Einen Tipp hat der Kurator des Großaquariums noch von den Bodensee-Kolleg*innen bekommen: „Clementine liebt es, wenn wir ihr mit der Bürste den Panzer abschrubben. Den Gefallen tun wir ihr natürlich sehr gerne, weil es für uns auch eine gute Möglichkeit ist, nebenbei einen Gesundheitscheck durchzuführen.“

Wer Clementine live sehen möchte, kann den gepanzerten Meeresbewohner ab sofort im Ozeanbecken des SEA LIFE im Olympiapark München bestaunen. Das Großaquarium hat werktags von 10.00 bis 17.00 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen und in den Schulferien von 9.00 bis 18.00 Uhr für kleine und große Besucher*innen geöffnet.