Das SUPERBLOOM feiert den dritten erfolgreichen Festivalsommer mit 50.000 begeisterten Fans

Rund 50.000 Fans feierten am Sonntag ausgelassen das Finale des diesjährigen SUPERBLOOM-Festivals unter dem Motto: „More than a festival it’s a feeling”. Internationale und nationale Stars, spannende Erlebnisbereiche für Jung und Alt und bezaubernde Performances machten das Wochenende zu einem einzigartigen Erlebnis für alle Besucherinnen und Besucher. Und obwohl wettertechnisch von Sonnenschein bis hin zu Regen alles dabei war, feierten die Fans ausgelassen im Münchener Olympiapark.

Das SUPERBLOOM bot nicht nur die größten musikalischen Acts, sondern stand auch am zweiten Tag ganz im Zeichen der kulturellen Vielfalt. Atemberaubende, artistische Highlights erlebten die Zuschauer*innen bei den Performances im Spectacular Ground, darunter die „Staatliche Artistenschule Berlin” oder „Stonebite Studios”, die ihr akrobatisches Talent in der Luft unter Beweis stellten und eine fantastische Show boten. Die HipHop-Crew „Just Us feat. Tribal Soul”, eine der erfolgreichsten Formationen Deutschlands, begeisterte die Zuschauer*innen mit coolen Moves. Weitere spannende Momente erwarteten die Besucher*innen auch im District4, rund um die Themen Lifestyle, Fashion und Sports wie der beeindruckende „GARBAGE CATWALK” inszeniert von Alice Francis & Band oder der Live-Podcasts: „Tratsch & Tacheles“ mit Hadnet Tesfai und Tarik Tesfu, die unter dem Titel „Grüße aus der Rente“ zu humorvollen Diskussion einluden. Ebenso war die Lesung von Ilona Hartmann nur eines der Highlights auf der Spectacular Bühne. Musikalisch wussten die beiden Main Stages im Olympia Stadion zu überzeugen: Der deutsche Popsänger und Rapper Zartmann brachte als erster Act die Musikfans in Stimmung und Rap-Queen Shirin David sorgte mit ihrem letzten Song, dem neuen Hit „Bauch, Beine, Po“ für eine Extraportion Power und Schwung auf der Olympic Stage. Parallel sorgten die smarten Kanadierinnen von The Beaches für internationales Flair in München. Kein Halten gab es spätestens als der britische Popmusiker Louis Tomlinson mit seinem einzigartigen Sound – einer Mischung von Indie-Rock, Britpop, Pop-Rock und Funk – die Super Stage betrat. Pure Extase für die Fans des Ex-One-Direction-Stars. Gegen Ende des Tages lieferten der Afrobeat-Künstler Burna Boy und die amerikanische Pop-Rock-Band OneRepublic auf den beiden Bühnen ein Highlight nach dem anderen ab. Die Fans tanzten den einsetzenden Regen einfach weg und feierten ihre Stars. Spätestens bei der finalen Performance von Star DJ Calvin Harris verwandelte sich das gesamte Stadion ganz gemäß seines Superhits „This is what you came for” in den größten Club Deutschlands.

Das SUPERBLOOM steht für Vielfalt und Integration von Pop über Rap bis hin zu Electronic Dance – für jeden Musikgeschmack war etwas dabei. Feiern konnte man zu der grandiosen Bühnenshow von Tokio Hotel, sowie den provokanten Texten der Berliner Queer-Ikone Cloudy June auf der NeoNeo Stage. Das Line-up zeigte sich somit auch am Samstag schon in den ersten Stunden in seiner vollen Stärke und faszinierte mit einer vielfältigen Auswahl an Künstler*innen, die unterschiedlichste Musikrichtungen abdeckten. Ein Meer aus Lichtern schmückte die beiden Bühnen im Olympiastadion und das ganze Gelände, während die Menge zu den Beats von weltbekannten Stars wie dem Fan-Liebling Niall Horan, dem DJ-Duo The Chainsmokers und dem vielseitigen Artist Sam Smith tanzte. Auch die nationalen Größen, darunter CRO, die energiegeladene Rapperin Domiziana und der Social Media Liebling David Puentez hinterließen einen bleibenden Eindruck.

Wer es intimer mochte, konnte im besonderen Ambiente der Weinlaube am See direkt neben dem The Hideaway zahlreichen Performer*innen lauschen.

Abwechslungsreich und vielfältig waren auch die Programme in den vielen Experience Bereichen. Ein besonderes Highlight: der Stratosphären Flug „Stratoflights“, bei dem die Besuchenden im SuperBrain ihre Wünsche aufschreiben konnten, die dann mit einem Wetterballon bis an den Rand des Universums in die Stratosphäre geschickt wurden. Auch die Kleinsten ab 6 Jahren konnten beim MiniBloom einiges erleben. Hier gab es zahlreiche Spielstationen, kreative Bastelangebote und jede Menge Überraschungen. Neben dem freien Spielen und Toben waren die speziellen Kids-Acts ein Erlebnis für die ganze Familie: Deniz & Ove, Eule & Lerche, Nilsen und Kool Katz machten die Tage einzigartig für die kleinsten Festival-Fans. Ganz in der Nähe anzutreffen in grüner Umgebung war YOUR Planet. Hier erwartete die Besucher*innen eine spannende Auswahl an NGOs, die wichtige gesellschaftliche und soziale Themen behandelten. Darunter die interaktive Ausstellung „Ukraine in Miniatur“, welche die Bedeutung des kulturellen Erbes der Ukraine hervorhebt. Mit 3D-Modellen, Videos und einer VR-Tour zeigte die Ausstellung zerstörte kulturelle Wahrzeichen und betonte die europäische Bedeutung der Ukraine. Die „Stiftung Pfennigparade” fördert Inklusion und lud eindrucksvoll dazu ein, mithilfe eines Alterssimulationsanzugs und eines Rollstuhlparcours die Barrieren im Alltag von Menschen mit Behinderung selbst zu erleben. Das Thema Inklusion ist Teil der Philosophie und des Konzeptes von SUPERBLOOM. Das Inklusionsteam besteht auch aus Mitarbeiter*innen, die selbst mit Einschränkungen leben. In diesem Jahr waren das erste Mal mehrere Besucher*innen aus verschiedenen Ländern zu Gast, die von dieser inklusiven Haltung und Umsetzung gehört haben und auf Grund dessen das SUPERBLOOM besuchten.

Für alle SUPERBLOOM Fans gibt es eine schöne Nachricht: Das Datum für das nächste Jahr steht bereits fest, am 30. und 31. August 2025 darf wieder in der schönsten Kulisse Münchens im Olympiapark gefeiert, getanzt und gestaunt werden. Der Vorverkauf beginnt am Montag, den 9. September um 8.00 Uhr mit einem attraktiven 2-Tagesticket Loyalty.