Das Tollwood Sommerfestival 2023 startet am 16. Juni – Das aktuelle Motto „Wasser – pures Leben“

Münchner Lebenslust zum Feierabend

Entspannen, tanzen, genießen: Andechser Zelt, Hacker-Pschorr Brettl, Half Moon Bar, FassBar und S-Beach



Andechser Zelt

Die einzigartige Mischung aus bester handverlesener Musik und einem unschlagbaren Team aus Individualisten sorgt im Andechser Zelt seit über 25 Jahren für weltumspannende Herzlichkeit. Ab dem 16. Juni geht es los: Musik, Menschen und gute Laune, was will man mehr? Im Andechser Zelt erwartet die Gäste des Tollwood Sommerfestivals ein kunterbuntes Programm. Täglich entführen Bands und Solokünstler*innen das Publikum in die verschiedensten Genres der Musik und dies bei freiem Eintritt. Ob ein entspannter Nachmittag mit der Familie oder ein erstklassiger Abend mit Freunden, das Andechser Zelt hat immer das Richtige auf dem Programm.



Hacker-Pschorr Brettl

Das Hacker-Pschorr Brettl bietet eine ganz besondere Mischung aus Biergarten- und

Konzertatmosphäre. Beim Tollwood Sommerfestival heißt es: gemeinsam Musik genießen! Und alle Geschmäcker werden bedient, ob Jazz, Rock, Pop oder sogar elektrische Volksmusik – die Möglichkeiten sind endlos. Täglich treten Musikgruppen und Solo-Künstler*innen auf, wie Manu Loves You Madly, Phonotom und Tom Bleil.

Das Beste dabei: Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Half Moon Bar

Salsa-Rhythmen, Afro-Beats und Reggeaton verwandeln die Half Moon Bar täglich in eine karibische Oase. Hier gilt: abschalten, tanzen und genießen. Auch mit Kinderkonzerten, Yoga, Tanzkursen und Silent Disco besticht das Veranstaltungsprogramm der Bar.

FassBar

Hier wird das Feierabendbier zum Erlebnis! Die Wirte Nikola Strnad und Klaus Dalheimer bescheren ihren Gästen mit erlesenen Bieren, einzigartigen Whiskeysorten und spritzigen Cocktails ein explosives Geschmackserlebnis auf Tollwood. Dank des facettenreichen Musikprogramms fühlen sich alle Freund*innen des guten Geschmacks sofort zuhause. Ob mit tiefsinnigem Blues, geselligem Irish Folk oder rauer Rockmusik – die FassBar verspricht einen unvergleichlichen Sommerabend bei freiem Eintritt!

Der S-Beach der Stadtsparkasse lädt zur Auszeit ein

Allen, die sich im Trubel zwischen Amphitheater und Musik-Arena, zwischen Walk-Acts, Half Moon Bar, Hacker-Pschorr Brettl und Andechser Zelt eine Auszeit gönnen wollen, sei der S-Beach der Stadtsparkasse München empfohlen. Hier ist der ideale Ort, um zwischen Palmen im Standkorb oder Liegestuhl zu entspannen, die Füße im Sand und einen Cocktail in der Hand. Hier können alle, die Lust haben, Tischtennis oder Kicker spielen; Kinder hüpfen fröhlich auf dem Trampolin, und neben der Bar klicken die Boccia-Kugeln. Der S-Beach ist der Lieblingstreffpunkt aller Fans des Chillens und der Zeitlosigkeit. Köstliche Drinks, treibende Beats, ein Hauch von Karibik und Urlaub: Hier ist es gut, hier lasst uns bleiben!

Tollwood Sommerfestival Öffnungszeiten: Mo – Fr 14 – 1 Uhr | Sa/So 11 – 1 Uhr | Markt der Ideen bis 23:30 Uhr

Alle Infos zum Programm und Tickets zum Tollwood gibt es unter www.tollwood.de