Das war der Oktoberfestlauf 2021 – Neuer Streckenrekord durch Thea Heim

Oktoberfestlauf und Swimrun auf der Regattastrecke München-Oberschleißheim, Sonnig und warm – neuer Streckenrekord durch Thea Heim.

Auf dem flachen und schnellen Kurs rund um die Regattastrecke München-Oberschleißheim gab es bei traumhaftem Spätsommerwetter sehr gute Leistungen.

Es gab noch einige Hygieneauflagen, die beachtet werden mussten: So wurde zum Beispiel einzeln gestartet. Im Ziel gab es zum ersten Mal seit langer Zeit wieder einen Biergarten mit Wiesnstimmung. Die Teilnehmer erhielten isotonisches Getränk von Xenofit, Erdinger Alkoholfrei, ein kleines Wiesnherz und das traditionelle Finisher Shirt.

Den Halbmarathon entschied Anton Sharapov in 1:22:04 h für sich. Zweiter wurde Benoit Rousseau 1:22:18 h vor Benno Beckstein (run & bike Kelheim) in 1:23:20 h. Bei den Frauen gewinnt Renata Gebhart (LC Freising) in 1:41:16 h vor Anja Link in 1:49:56 h und Marie-Luise Schad in 1:51:58 h.

Über die 10 km lief Thea Heim (LG TELIS Finanz Regensburg) als erste ins Ziel und verbesserte ihren eigenen Streckenrekord auf 35:04 min. Es folgte der Sieger bei den Männern, Markus Jobst (TSV 1883 Bogen) in 35:32 min, der zum dritten Mal in Folge gewann. Zweiter wurde Farid Bouhafs (LG Würm Athletik) in 36:16 min vor Alexander Talkenberger (SV Herbstein) in 36:21 min. Bei den Frauen gab es erneut ein Geschwisterduell um Platz zwei, die Siegerin hieß Caroline Dennilauler (Pacé en Courant) in 37:53 min – eine halbe Minute vor ihrer Schwester Constance.

Wie in den Vorjahren gab es wieder den Swimrun München – dieses Jahr als Einzelwettbewerb mit mehreren Schwimm- und Laufabschnitten (insgesamt 4,5 km Laufen und 1 km Schwimmen). Dabei sind alle Hilfsmittel erlaubt. Sieger wurde erneut Christian Götz (Triathlon Karsfeld) in 30:46 min vor der Frauensiegerin Dajana Pecktl in 34:20 min. Zweiter wurde Gregor Hengst in 34:30 min vor Benedikt Feuerecker (MRRC München) in 35:52 min. Bei den Frauen ging der zweite Platz an Cinthia Kral (Velokeller) in 38:06 min. Dritte wurde Maelisa Harrison (TS Herzogenaurach) in 40:51 min.

Weitere Ergebnisse und Bilder: www.oktoberfestlauf.de