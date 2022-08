Das waren die Munich Irish Nights 2022

Nach der kulturlosen Zeit während der Pandemie geht es wieder aufwärts und die Sehnsucht nach Livemusik und geselligem Beisammensein ist hoch.

Das Team der Daly Gastronomie brachte, in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der Landeshauptstadt München und dem Munich Irish Network, das Erlebnis ins Freie – als Sommerfestival mit irischer Musik und Tanz sowie köstlichen Spezialitäten. Dafür hatten die Veranstalter tolle Bands ausgewählt, die ein Wochenende voller „music and fun“ versprachen.

Los ging es am Freitag, 27.08.2021 ab 16 Uhr nach den Grußworten von Oberbürgermeister Dieter Reiter und anderen Persönlichkeiten. Weitere Höhepunkte waren u. a. die junge, in München beheimatete, irische Band „Malonway“ oder auch „Greensleeves“, die seit 40 Jahren irische Musik in Bayern spielen und beim Munich Irish Nights.

Weitere Highlights waren am Samstag u. a. die preisgekrönten Sweeney McAvinchey Dancers, die sogar dreimal die Bühne mit ihren Step-Einlagen zum Beben brachten. Sowie The Paul Daly Band mit Gast Dieter Reiter.