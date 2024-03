DB erneuert Gleise: Busersatzverkehr auf der S2 zwischen Dachau und Altomünster

Die DB erneuert in den Oster- und Pfingstferien die Bahnstrecke zwischen Dachau und Altomünster. Für eine starke Schiene modernisiert die Bahn 4500 Meter Gleis, dabei tauscht sie unter anderem 7000 Schwellen und 14 Tonnen Schotter aus. Daher muss die Strecke komplett gesperrt werden.

Ersatzverkehr zwischen Dachau und Altomünster

Im gesamten Zeitraum von Freitag, 22. März (21 Uhr), bis Montag, 8. April (3 Uhr) sowie von Freitag, 17. Mai (21 Uhr) bis Montag, 27. Mai (3 Uhr) ist für Fahrgäste der S2 ein Ersatzverkehr (SEV) mit Bussen im Einsatz. An den Wochenenden fahren die Busse im Stundentakt, an Wochentagen sind sie alle 30 Minuten unterwegs.

Die Fahrzeit zwischen Altomünster und Dachau verlängert sich dadurch für Reisende um etwa eine halbe Stunde. Aufgrund umfangreicher Bauarbeiten im Straßenbereich sowie an Bahnübergängen können während der Osterferien die Ersatzbusse leider nicht am Bahnhof Dachau Stadt halten. Die Ersatzhaltestelle für die Station Dachau Bahnhof befindet sich neu in der Frühlingstraße.

S-Bahn München informiert über Fahrplanänderungen

Die S-Bahn München informiert umfassend über alle Bauarbeiten und Fahrplanänderungen: An den Bahnsteigen gibt es Aushänge, in den Zügen informieren Deckenmonitore und Ansagen über die Bauarbeiten. Auch auf s-bahn-muenchen.de/baustellen sind Details zu finden. Alle Änderungen und die Fahrzeiten der Ersatzbusse sind außerdem in der Fahrplanauskunft enthalten. Wer seine Fahrt mit der App, auf der Webseite oder am Automaten plant, bekommt automatisch die beste Verbindung angezeigt. Für Fragen steht der Kundendialog der S-Bahn München täglich von 6 bis 22 Uhr unter (089) 55 89 26 65 zur Verfügung.