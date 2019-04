“DEL-Stürmer des Jahres” Philip Gogulla wechselt nach München

Red Bull München hat mit Philip Gogulla den amtierenden „DEL-Stürmer des Jahres“ verpflichtet. Der 31-Jährige kommt mit der Erfahrung von 799 Spielen (210 Tore | 336 Vorlagen) in Deutschlands höchster Spielklasse in die bayerische Landeshauptstadt. In der abgelaufenen Spielzeit trug er das Trikot der Düsseldorfer EG und erzielte dort in 59 Partien 27 Tore und bereitete 30 weitere vor.

„Ich bin sehr froh, zukünftig für einen so erfolgreichen Klub wie Red Bull München spielen zu dürfen. Meine Frau Lena und ich freuen uns auch schon auf München, eine großartige Stadt. Mein Ziel ist klar: Ich möchte nach 15 Jahren Profi-Eishockey endlich Deutscher Meister werden. Ich werde alles dafür geben, dass der Pott im nächsten Jahr wieder nach München kommt“, so Gogulla über seinen Wechsel zum dreimaligen Deutschen Meister.

Don Jackson, Trainer des EHC Red Bull München: „Philip Gogulla hat sich in der DEL als gefährliche Offensivkraft über viele Jahre bewährt. Wir wollen nächste Saison einen Titel gewinnen, er wird uns helfen, dieses Ziel zu erreichen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Philip, denn er will gewinnen.“

Sein DEL-Debüt feierte Gogulla im Jahr 2004 für die Kölner Haie. Für die Domstädter ging der 1,88 Meter große Stürmer bis zu seinem Wechsel nach Düsseldorf im Sommer 2018 aufs Eis. Einzig die Saison 2009/10 verbrachte er in der nordamerikanischen AHL bei den Portland Pirates. Auch für die deutsche Nationalmannschaft war Gogulla jahrelang aktiv. Im DEB-Trikot absolvierte er bis zu seinem Rücktritt im Jahr 2017 insgesamt 158 Länderspiele und nahm an neun A-Weltmeisterschaften teil..