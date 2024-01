Demo der Landwirte auf dem Odeonsplatz München

Am Montag, 08.01.2024, waren im Bereich des Polizeipräsidiums München mehrere Versammlungen durch den Bayerischen Bauernverband angemeldet. Hintergrund hierfür waren bundesweite Proteste mit Teilnehmern aus dem landwirtschaftlichen Bereich. In München fand dabei als zentrale Komponente eine stationäre Versammlung von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr am Odeonsplatz statt. In diesem Zusammenhang fuhren bereits ab den frühen Morgenstunden Traktoren als Kundgebungsmittel aus verschieden Bereichen Bayern in die Landeshauptstadt München. Die Versammlung am Odeonsplatz fand schließlich unter der Teilnahme von ca. 8.000 Personen statt. Insgesamt waren am Montag diesbezüglich ca. 5.500 Traktoren in München. Als Stellmöglichkeiten wurden hierbei hauptsächlich die Ludwig- und die Leopoldstraße genutzt. Darüber hinaus waren noch größere Abstellkapazitäten auf der Theresienwiese vorhanden, die ebenso als Ausweichmöglichkeit verwendet wurden. Auch Bereiche des mittleren Rings waren zeitweise nur eingeschränkt befahrbar, da hier viele Traktoren unterwegs waren.

Erwartungsgemäß kam es aufgrund dieses großen Traktorenaufkommens zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen in München. Es wurden allerdings keine konkreten Störungen oder auch Blockaden bei der Münchner Polizei bekannt. Insgesamt um die 400 polizeiliche Einsatzkräfte waren den Tag über im Einsatz, um die angezeigten Versammlungen zu betreuen. Sowohl die Anfahrt als auch die Abfahrt der Traktoren wurden in einer sehr geordneten Art und Weise durchgeführt, so dass die Einschränkungen für die Münchner Bürgerinnen und Bürger nicht so hoch ausfielen, wie zuvor von vielen befürchtet.