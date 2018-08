Der Biathlon Weltcup hat wieder Ruhpolding im Fadenkreuz

Bereits zum 41. Mal wird 2019 der BMW IBU Biathlon Weltcup (15.–20.01.19) in der Bayerischen Biathlon-Metropole ausgetragen. Wie immer mit jener uneingeschränkten Leidenschaft, die Ruhpolding seit den Anfangsjahren aufbringt.

Ruhpolding, die urbayerische Gemeinde in den Chiemgauer Alpen nahe Salzburg, „brennt“ seit Jahrzehnten für die Sportart Biathlon. Die Begeisterung steigert sich alljährlich im Januar zu ihrem Höhepunkt, wenn der BMW IBU Biathlon Weltcup Station macht. Dann sind rund 1.400 ehrenamtliche Helfer in der nur 6.500 Einwohner zählenden Gemeinde Tag und Nacht im Einsatz, um perfekte Bedingungen garantieren zu können. Beim 41. BMW IBU Biathlon Weltcup (15.–20.01.19) kämpfen wieder Topstars wie Martin Fourcade (FRA), Johannes Thingnes Boe (NOR) und Kaisa Makarainen (FIN) um Weltcuppunkte auf den 155 Kilometer Loipen Ruhpoldings. Sportler aus über 30 Nationen sind live dabei, ebenso rund 250 Medienvertreter, die rund um den Erdball von dem Großereignis berichten.

Werbung / Anzeige

Heim-Weltcup für Deutschlands Biathlon-Stars

Da Deutschlands Biathleten von Arnd Pfeiffer, Benedikt Doll, Simon Schempp über Laura Dahlmeier, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz bis Franziska Preuss seit Jahren „gut in Schuss“ sind, ist die Euphorie in Ruhpolding doppelt groß. Im Vorjahr konnte sich die deutsche Biathlon-Damenstaffel den Sieg bei ihrem Heim-Weltcup holen. Sowohl bei den Sprint- und Staffel- als auch bei den Massenstart-Bewerben hat man von der neuen Sonnentribüne an der Strecke einen hervorragenden Blick auf die Athleten. Ein tolles Rahmenprogramm trägt dazu bei, dass die Stimmung auch abseits der Bewerbe am Köcheln bleibt: Zum „Nachladen“ empfehlen sich das Stadionzelt mit der berühmt-berüchtigten WM-Musi, die große Bayern 1 Party im FANhaus am Samstag und natürlich die Eröffnungsfeier und die Siegerehrungen im Championspark. Dabei sein, anfeuern und mitfeiern lautet das Motto. Die Vorbereitungen und der Kartenvorverkauf sind bereits voll angelaufen. Tipp für alle, die mit dem eigenen Auto anreisen: In der Chiemgau Arena gibt es keine Parkmöglichkeiten, es verkehren aber kostenlose Shuttlebusse ab den Parkplätzen. www.ruhpolding.de

Biathlon Weltcup Ruhpolding – 15.–20.01.19

15.01.19, 19.30 Uhr: Offizielle Eröffnungsfeier mit Einmarsch der Nationen, Bayern 1 Band, Feuerwerk

16.01.19, 14.30 Uhr: Sprint Männer, 19.30 Uhr: Siegerehrung ChampionsPark

17.01.19, 14.30 Uhr: Sprint Frauen, 19.30 Uhr: Siegerehrung ChampionsPark

18.01.19, 14.30 Uhr: Staffel Männer, 19.30 Uhr: Siegerehrung ChampionsPark

19.01.19, 14.30 Uhr: Staffel Frauen, 19.30 Uhr: Siegerehrung ChampionsPark

20.01.19, 12.15 Uhr: Massenstart Männer, 14.40 Uhr: Massenstart Frauen, anschl.: Siegerehrung Chiemgau Arena