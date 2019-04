Die 7. Brass Wiesn vom 01.08. bis 04.08.2019 Eching bei München

Vier Tage Blasmusik-Spaß mit über 60 hochkarätigen Combosauf fünf Bühnen, u.a. mitdicht & ergreifend, Russkaja, DeSchoWieda, Kapelle Josef Menzl, Tom und Basti, Pam Pam Ida, Musikatzen, Brass Against, Fäaschtbänkler, bei Steckerlfischund Bier, Brass-Burger und Baumstriezel, mit Biergarten, Heuballenromantikund Zeltlnam Echinger Seesamt Jodel-Workshops.

Wenn man nicht da ist, verpasst man definitiveines der charmantesten Festivals Süddeutschlands.Auf jeden Fall das urigste und gemütlichste Blasmusikfestival in ganz Bayern. Es braucht schonhochsommerliche Superlative, um derviertägigenBrass Wiesn am Echinger See, über der Anfang August meist zuverlässig die Sonne lacht, gerecht zu werden. Bayerischundfröhlich, friedlichund generationenübergreifend,musikalisch traditionell und zugleichmultikulturellist dieses nochso jungeBlasmusik-Eventfür die ganze Familie. Innur wenigen Jahrenhat es sich im Norden Münchenszu einem großen Publikumsmagnet, zu einem „must“ nicht nur in der Blasmusikszene gemausert.

Werbung / Anzeige

Über 60 Bands geben mit Spaß, Virtuositätund guter Launealles: ob auf der großen Freiluft-oder derFestzeltbühne, in der Kriagl-und Himmeblau-Gamsbluat-Alm oder auf der luftigen Almbühne. Sie blasen traditionell odertrendig,groovenrockig, bluesigoder funky, spielen folkloristisch-internationaloder schwelgen auch mal romantisch, sind weltbekanntund weitgereist oder aus demhiesigen Schützenverein. Die Brass Wiesn ist ein Eldorado fürneugierige Entdeckerjunger, frischerBlasmusikensembles–nicht selten die musikalischen Perlen von morgen. Hier vermischen sich Volksmusik-Rebellen mit Heimatverbundenheit und internationale Musikstile zu einem frechen Sound. Festivalleiter Alexander Wolffwill einer neuen Generation von Bläsern ein Podium geben, die auch Moll-Akkorde zulassen, weil die Welt keinseichter Schunkel-Reigen, sondern laut, wild, traurig und unberechenbar ist. Das aktuelle Lineup:

Los geht’s am Donnerstag 1. Augustab 18 Uhr mit Live-Musik auf der Bierzeltbühne. Freitag und Samstag starten mit einem traditionellen Frühschoppen, ab Mittag werden dann alle Bühnen bespielt und das komplette Gelände geöffnet. Gemütlich klingt die Brass Wiesn am Sonntag mit Bierzeltbetrieb bis 17 Uhr aus. Der Komfort-Campingplatz mit Nachtruhe von 22 Uhr bis 9 Uhr eignet sich ideal auch für Familien. www.brasswiesn.de, www.facebook.com/brasswiesn, www.youtube.com/brasswiesn

Tickets: Tageskarte Fr 2.8.2019, ab 9.00 Uhr(49,-)// Sa 3.8.2019, ab 9.00 Uhr (59,-)// Festivalkarte (Fr/Sa: 79,-), alle Tickets, Camping www.brasswiesn.de, www.reservix.de, bis einschließlich 12 Jahren frei.