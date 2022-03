Die Brunnensteine am Stachus müssen zurückkehren

Die SPD/Volt-Fraktion im Münchner Stadtrat fordert das städtische Baureferat auf, die vor zwei Jahren abmontierten Brunnensteine am Stachus wieder aufzustellen. Damit würde pünktlich zum Frühlingsbeginn ein schöner Treffpunkt aufgewertet, der sich vor allem bei jungen Münchner*innen großer Beliebtheit erfreut.

Knapp zwei Jahre ist es her, als die Stadt auf Bitten der Polizei die Platz prägenden Sitzsteine abmontiert hat. Ihr Verhängnis war, dass sie zu beliebt waren bei Münchner*innen wie Tourist*innen gleichermaßen. Dort hätten sich so viele Leute aufgehalten, dass die coronabedingten Abstandsregeln nicht eingehalten werden konnten, argumentierte die Polizei. Seitdem lagern die Steine sicher im städtischen Baureferat. Bis Anfang April sollen nun die meisten Corona-Beschränkungen fallen. Spätestens dann ist es an der Zeit, die Brunnensteine wieder aufzustellen.

Dazu sagt Andreas Schuster, Stadtrat der SPD/Volt-Fraktion:

„Sitzen, balancieren, sich treffen, die Stadt genießen: Die Brunnensteine am Stachus sind schon immer sehr beliebt. Sie gehören für mich einfach zum Karlsplatz dazu. Deswegen setzen wir uns als SPD/Volt-Stadtratsfraktion dafür ein, dass sie unverzüglich wieder aufgestellt werden, sobald die Corona-Regelungen dies möglich machen. Damit kehrt jetzt im Frühjahr wieder ein Stück Münchner Lebensgefühl ins Herz unserer Stadt zurück.“