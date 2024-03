Die IHM feiert 75 Jahre und präsentiert Innovation, Nachhaltigkeit und Kreativität des Handwerks

Vier Messen, fünf Tage, sechs Hallen und eine Vielzahl an Inspirationen und an Anregungen: Vom 28. Februar bis 3. März 2024 hieß es auf dem Messegelände München wieder: „Handwerk, das dein Leben schöner macht.“ Mit der Internationalen Handwerksmesse (IHM) fanden zeitgleich die Garten München, die «Handwerk & Design» sowie die FOOD & LIFE statt. Insgesamt 812 Aussteller aus 60 Gewerken präsentierten ihre Produkte und informierten zu aktuellen Themen und Trends. Parallel dazu fand drei Tage lang der Fachkongress ZUKUNFT HANDWERK unter anderem mit zahlreichen politischen und handwerksrelevanten Formaten statt.

Über 91.000 Besucher erlebten auf der IHM 2024 Handwerk in all seinen Facetten: von filigranen Einzelstücken aus dem Kunsthandwerk über imposante Werke aus Naturstein bis zu innovativer Technik für die eigenen vier Wände. Dabei begeisterte insbesondere die persönliche Beratung vor Ort und die Möglichkeit Handwerk live zu erleben und auszuprobieren. Besucherinnen und Besucher konnten auf den vier Messen bummeln, schlemmen, sich beraten lassen und vor allem Neues entdecken. Darüber hinaus erfuhren sie bei Fachkräften aus Handwerk, Floristik, Gastronomie und Kunsthandwerk alles über Ausbildung und Arbeit in Handwerksberufen.

Dieter Dohr, Vorsitzender der Geschäftsführung des Veranstalters GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH, freut sich: „Auf der Messe konnten in diesem Jahr wieder Leidenschaft und Begeisterung für viele Formen des Handwerks geweckt werden. Das mannigfaltige und hochwertige Angebot der zahlreichen erfolgreichen Aussteller zeichnet die IHM aus und macht sie einzigartig. Besonders schön für uns zu sehen ist auch, wie gut die Sonder- und Aktionsschau YoungGeneration und die darum liegenden Informationsstände von Schulklassen und Jugendlichen angenommen werden. Hier können wir eine vielseitige und überzeugende Fläche für den Handwerksnachwuchs präsentieren.“

Preisverleihungen auf der Internationalen Handwerksmesse

Die Internationale Handwerksmesse ist traditionell auch Gastgeber bedeutender

Preisverleihungen:

Der Bundespreis für herausragende innovatorische Leistung für das Handwerk sowie die Bayerischen Staatspreise für besondere Leistungen in den Bereichen Technik und Gestaltung wurden am Freitag, 1. März 2024 an insgesamt 25 Aussteller der Internationalen Handwerksmesse und ZUKUNFT HANDWERK verliehen.

Auch das Schreinerhandwerk wurde vor Ort mit einem Bundespreis ausgezeichnet. Alle zwei Jahre prämiert der Bundesinnungsverband des Tischler- und Schreinerhandwerks Deutschland (TSD) auf der Internationalen Handwerksmesse die besten Gesellenstücke. Neben drei Preisträgern wurden sechs weitere Gesellenstücke mit Sonderpreisen und Belobigungen ausgezeichnet, zusätzlich wurde ein Publikumspreis vergeben.

Im Rahmen der «Handwerk & Design» wurde der renommierte Herbert-Hofmann-Preis an drei herausragende Schmuckkünstler vergeben. Der Preis gilt als „Oscar des künstlerischen Schmucks“. Und auch aufstrebende Kunsthandwerker wurden geehrt: acht Künstlerinnen und Künstler erhielten den TALENTE-Preis und drei Preise und zwei Belobigungen vergab der Bayerische Kunstgewerbeverein an Junges Kunsthandwerk.

Auf der Garten München wurden im Rahmen des Heinz-Czeiler-Cup des Fachverbands Deutscher Floristen drei Nachwuchsfloristinnen prämiert. Die vor Ort hergestellten Blumenwerke konnten am Messesonntag bei einer Auktion erworben werden. Der Erlös kommt dem Förderverein der Berufsschule München zugute.

Auch auf der FOOD & LIFE konnten sich insgesamt acht Start-ups über Preise und damit verbundene Förderungen im Rahmen des NEWCOMER AWARDS freuen.

75 Jahre IHM

Die Internationale Handwerksmesse feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum: Erstmals öffnete die Messe vom 15. bis 31. Juli 1949 ihre Türen. Von der Gründungszeit der Bundesrepublik über Wirtschaftswunder und Bauboom in den 60er Jahren bis ins Digitale Zeitalter entwickelte sich die Messe zur wichtigsten Leistungsschau des Handwerks in Deutschland. Auch heute noch bietet die heutige Internationale Handwerksmesse einen Überblick über Leistung, Qualität und Innovation des Handwerks und präsentiert sich seit 2023 als Publikumsveranstaltung mit den Schwerpunkten Bauen, Sanieren, Modernisieren, Wohnen, Küchenkultur und Lifestyle. Parallel dazu wurde die ZUKUNFT HANDWERK ins Leben gerufen, die gewerkeübergreifend Handwerksunternehmen, -organisationen und -politik eine Plattform zum Austausch innerhalb der Branche bietet.

Eine Reise durch die Geschichte der IHM können auf unserem Youtube-Kanal anschauen.

Weitere Informationen zur Messe unter: www.ihm.de

Die Internationale Handwerksmesse findet im nächsten Jahr wieder gemeinsam mit ihrem Messetrio »Handwerk & Design», Garten München und FOOD & LIFE vom 12.-16. März 2025 auf dem Messegelände München statt.