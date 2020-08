Die Lach- und Schießgesellschaft präsentiert Cabaret-Soiréen vom 01. – 28.09.2020 im Garten der Seidlvilla

Das Ensemble der Münchner Lach- und Schießgesellschaft lädt vom 01. – 28.09.20 zu Cabaret Soiréen ein!

Nachdem wir in den letzten Wochen sehr gute Erfahrungen mit unserer Freiluft-Reihe „Eulenspiegel Flying Circus“ im Innenhof des Deutschen Museums sowie in Passau und an weiteren Orten Niederbayerns gemacht haben, freuen wir uns sehr darauf, Ihnen eine weitere kleine und feine Reihe am schönsten Platz in ganz Schwabing präsentierten zu dürfen:

Vom 01.09. – 28.09.20 lädt das neue Ensemble der Münchner Lach- und Schießgesellschaft (Christl Sittenauer, Frank Klötgen und Sebastian Fritz) im Garten der Seidlvilla, umgeben von einem grünen Idyll und mit dem Duft des Spätsommers um die Nase, zu abwechslungsreichen Cabaret-Soiréen ein.

Das Programm – eine Mischung aus Solo-Abenden, präsentiert von unserem Ensemble und mit ein/ zwei Ensemble-Nummern zu Testzwecken im Vorprogramm, sowie und einigen bunten Abenden in unterschiedlichster, spannender Frischluft-Besetzung. Und einem Gastauftritt der Kultveranstaltung Blickpunkt Spot aus dem Schwabinger Vereinsheim.

01.09.20: Thomas Maurer – Woswasi

02.09.20: Werner Koczwara – Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt

03.09.20: Lach- und Schieß trifft Vereinsheim – Blickpunkt Spot

04.09.20: Das Lach- und Schießensemble und Sven Kemmler – Einblicke in Auszügen

05.09.20: Das Lach- und Schießensemble trifft Ludwig Müller, Stefan Noelle und Michael Mittermeier

Einlass: 17:30 // Beginn 18:00

09.09.20: Das Lach- und Schießensemble präsentiert: Constanze Lindner – Miss Verständnis

10.09.20: Das Lach- und Schießensemble trifft Constanze Lindner, Groeg und Massimo Rocchi

11.09.20: Das Lach- und Schießensemble präsentiert: Sven Kemmler – München-Premiere– Heimreisen – Ausflüge ins Dasein

12.09.20: Das Lach- und Schießensemble präsentiert: Severin Groebner – Gut möglich

14.09.20: Das Lach- und Schießensemble trifft Tilman Birr, Faltsch Wagoni und Michael Mittermeier

16.09.20: Das Lach- und Schießensemble präsentiert: Ulan & Bator – Zukunst

17.09.20: Das Lach- und Schießensemble trifft Luise Kinseher, Nils Heinrich und Maxi Pongratz

18.09.20: Das Lach- und Schießensemble präsentiert: Hans Gerzlich – München-Premiere – Das bisschen Haushalt ist doch kein Problem (dachte ich)

20.09.20: Nektarios Vlachopoulos – Ein ganz klares Jein

21.09.20: Das Lach- und Schießensemble präsentiert: Blözinger – Erich

22.09.20: Das Lach- und Schießensemble präsentiert: Hosea Ratschiller – Best of HEUTE

28.09.20: Das Ensemble der Münchner Lach- und Schießgesellschaft und Sven Kemmler – Einblicke in Auszügen

Wo: Im Garten der Seidlvilla, Nikolaiplatz, im Herzen Schwabings

Wann: 01.09.20 – 28.09.20

Einlass (wenn nicht anders angegeben): 18:30

Beginn (wenn nicht anders angegeben): 19:00

Spielplan und Tickets unter www.lachundschiess.de