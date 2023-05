Die Lange Nacht der Musik 2023 – Letzte Neuigkeiten

Am kommenden Samstag, 6. Mai findet die 22. Lange Nacht der Musik statt!

Dann können die Besucher:innen wieder von 20 bis 2 Uhr durch Konzerte und Stadt streifen. Gut 80 Spielstätten sind mit dabei, von groß bis klein, alteingesessen und neu, bekannt oder ungewöhnlich – es gibt an diesem Abend nicht nur viel Musik, sondern auch viel München zu entdecken: Wann sonst hat man die Gelegenheit, Konzerte in Bars, Clubs, Cafés, Restaurants, Kirchen, Hotels, Kultureinrichtungen, Tanzschulen und sogar einem Ministerium, Schwimmbad, Weinhandlung und natürlich Konzertsälen, der Oper und acht Theatern zu besuchen? Von Haus zu Haus kommt man mit den Shuttlebussen der MVG, die auf vier Touren die Spielorte vernetzen.

Zusätzlich zu den Konzerten gibt es auch wieder zahlreiche Führungen, Installationen, Tanzkurse sowie ein Theaterspecial.

Folgende Programmänderungen haben sich noch kurzfristig ergeben:

1) Der Jazzclub Mister B’s in der Herzog-Heinrich-Straße 38 hat sich als Spielort auf der Tour Südwest dazugesellt.

2) Nach der Absage der Teilnahme der Räumlichkeiten im Alten Gasteig werden dort nun im Innenhof vier verschiedene Barbershop-Chöre auftreten:

1. A Cappella Company (20:00 / 22:00)

2. Herrenbesuch (20:30 / 22:30)

3. AGWA (21:00 / 23:00)

4. SomeSing (21:30 / 23:30)

Die größte Spielstätte ist der Gasteig HP8 in Sendling: Auf insgesamt drei Bühnen verwandeln acht Bands das Gelände zwischen Flaucher und Heizkraftwerk wieder zur südlichsten Partymeile der Langen Nacht. Zum Mitfeiern für alle gibt es außerdem eine Silent Disco im Open-Air-Bereich: Kopfhörer auf, Musikkanal wählen und los geht’s!

Auch in der Innenstadt sind Konzertdichte und Rhythmus hoch: Ein besonderes Programm erwartet die Nachtschwärmer im Münchner Künstlerhaus, Lost Weekend, Park Café, Bayerischen Hof Night Club, Tanzschulen, dem Bürgerhaus Glockenbachwerkstatt e.V. sowie in der Dachauer Straße im KUNSTLABOR 2 und im COZYSOUNDSYSTEM, einer kreativen Community von Musikliebhabern, oder in der kleinsten Spielstätte, der JuLu kaffeebar.

Ein Markenzeichen der Musiknacht sind auch die zahlreichen Münchner Institutionen, die zum Konzerthopping einladen, obwohl man sie nicht immer auf den ersten Blick mit Livemusik verbindet: Kirchen, Museen, Konsulate, Hotels, das Müller’sche Volksbad, das Literaturhaus, der MINI Pavillon am Lenbachplatz, die Stadtsparkasse München im Tal, die GEMA, die Alte Rotation im Pressehaus, das Café Rischart am Marienplatz, ein Kunsthandel- und Möbelrestaurierungsatelier, die Weinhandlung GARIBALDI sowie das Bayerische Innenministerium und der JBL STORE München öffnen ihre Pforten bei Nacht und zeigen, was musikalisch in ihnen steckt.

Besonders groß geschrieben werden heuer Theater: „Vorhang auf!“ heißt es bei insgesamt acht Bühnen: In der Bayerischen Staatsoper, dem Staatstheater am Gärtnerplatz, dem Deutschen Theater, im GOP Varieté-Theater, dem WERK7 theater, der Drehleier wie auch bei kleinen Tipps wie der Georg Maier’s Iberl Bühne und dem Hoftheater im Stemmerhof.

Die Unterschiedlichkeit und riesige Fülle des Angebots sind wie immer eine gute Gelegenheit, Altbekanntes zu genießen oder auch Neues zu erleben. Geboten werden nahezu alle musikalischen Genres, von Klassik über Rock, Pop, Latin, Elektro, Funk und Jazz bis hin zu Schlager, Chansons und junger Volksmusik. Für musikalische Horizonterweiterung ist also in jedem Fall gesorgt – und manch eine:r entdeckt auch die Stadt hier und da von einer anderen Seite. Die Künstler:innen setzen sich zusammen aus lokalen Größen, internationalen Musiker:innen, weltbekannten Ensembles wie auch Newcomern.

Von Ort zu Ort kommt man mit den Shuttlebussen der MVG. Diese fahren die teilnehmenden Häuser auf vier verschiedenen Bustouren im 10-Minuten-Takt an. Knotenpunkt ist der Odeonsplatz. Das Ticket kostet 20 Euro zzgl. Gebühr und gilt als Eintrittskarte für die Spielorte sowie zur Nutzung der MVG-Shuttlebusse.

Alle Infos auf www.muenchner.de/musiknacht