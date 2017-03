Die Münchner Freibadsaison 2017: Vorbereitungen laufen, „Frühstart“ geplant

Schyrenbad öffnet schon am 29. April

Am 1. Mai beginnt in München die Freibadsaison – normalerweise. Denn in diesem Jahr fällt der 1. Mai auf einen Montag. Damit die Münchnerinnen und Münchner am langen Mai-Wochenende unbeschwert ins Freibad gehen können, werden die SWM Becken und Liegewiesen im Schyrenbad schon am Samstag, 29. April, für die Badegäste öffnen. In diesem Jahr sollen au-ßerdem neue Öffnungszeiten gelten. So können auch Berufstätige abends verlässlich bis 20 Uhr, an kühleren oder verregneten Sommertagen bis 19 Uhr schwimmen.



Die anderen sieben Freibäder komplettieren im Mai nach und nach das Freizeit-angebot der SWM: Am Samstag, 6. Mai, öffnet das Dante-Freibad, eine Woche später am 13. Mai starten Ungererbad, Michaeli-Freibad, Freibad West und Prinzregentenstadion in die Sommersaison. Eine Woche später, am 20. Mai, öff-nen dann Bad Georgenschwaige und Naturbad Maria Einsiedel.

Die Münchner Freibadsaison endet am Montag, 11. September, dem letzten Tag der Sommerferien. Doch auch danach kann man in München draußen schwim-men: Der Stadionbereich des Dantebads geht nahtlos in den Winterbetrieb über. Er bietet neben 50-Meter-Sport- und Wellnessbecken auch eine große Sonnen-tribüne, auf der sich schöne Herbsttage genießen lassen.

Die Öffnungszeiten im Sommer 2017

Mai bis August Montag bis Donnerstag: 10 bis 20 Uhr

Freitag bis Sonntag: 9 bis 20 Uhr

< 25°C oder Dauerregen: bis 19 Uhr

September Montag bis Donnerstag: 10 bis 19 Uhr

Freitag bis Sonntag: 9 bis 19 Uhr

Frühschwimmer ab 7 Uhr

Dantebad (Stadion) Montag, Mittwoch, Freitag (sonst ab 7.30 Uhr)

Prinzregentenbad Dienstag, Donnerstag



Schlechtwetterregelung (bei einer Tageshöchsttemperatur unter 17°C)

Bis 19 Uhr geöffnet Schyrenbad, Prinzregentenbad (*)

Kurz-Schwimmtag Bad Georgenschwaige, Ungererbad (9 bis 12 Uhr)

geschlossen Freibad West, Michaeli-Freibad (Ausweichmöglichkeit:

Hallenbad); Naturbad Maria Einsiedel, Dante-Freibad

(* Der Stadionbereich im Dantebad ist immer von 7.30 Uhr, an Frühschwimmertagen bereits von 7 Uhr, bis 23 Uhr geöffnet.)



Die Öffnungszeiten werden jeweils einige Tage im Voraus auf www.swm.de veröffentlicht. Basis ist die Wetterprognose auf www.agrarwetter.net zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.