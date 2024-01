Die NFL Playoffs 2024 live bei RTL

Die AFC & NFC Championship Games erstmals live aus den USA! Nur noch ein Sieg trennt die verbliebenen Teams vom Super Bowl LVIII in Las Vegas. Aus den Stadien in Baltimore und San Francisco meldet sich das RTL NFL-Team zur ultimativen Crunchtime vor dem größten Einzelsportereignis der Welt! Erstmals werden damit beide Conference Championship Games im deutschen Free-TV live aus den USA übertragen. Eine ausführliche Vorberichterstattung gibt es am Sonntag ab 20:15 Uhr in der RTL+ Pregame Show. Die Pregame Show ist kostenlos und frei zugänglich im Webbrowser auf RTLplus.de sowie über die RTL+ App verfügbar.

On-Site-Berichterstattung liefert darüber hinaus bereits am Freitag ab 19:15 Uhr „NFL Sideline Spezial – Das Football Magazin“ bei NITRO. Moderator Jan Stecker präsentiert gemeinsam mit den Experten Sebastian Vollmer und Markus Kuhn die Sonderausgabe des Football-Magazins aus Kalifornien und bietet alle brandheißen News rund um den hochspannenden Endspurt.

„AFC & NFC Championship Games“ bei RTL:

Kansas City Chiefs @ Baltimore Ravens: Sonntag 28.1., ab 20:55 Uhr (Kickoff: 21:00 Uhr)

Mit Jana Wosnitza (Moderation), Patrick Esume (Kommentator), Björn Werner (Experte)

Detroit Lions @ San Francisco 49ers: Nacht auf Montag 29.1., Kickoff: 00:30 Uhr

Mit Jan Stecker (Kommentator), Sebastian Vollmer (Experte), Markus Kuhn (Experte)