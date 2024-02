Die Samsung Galaxy S24-Serie mit Galaxy AI ist ab sofort online und im stationären Handel erhältlich

Offizieller Verkauf startet zwei Wochen nach Veröffentlichung

Neue Samsung Smartphone-Serie mit einer Vielzahl an AI-Features

Erstmals sieben Jahre OS- und Sicherheits-updates für S24-Geräte

Die neue Samsung Galaxy S24-Serie ist nach einer erfolgreichen Vorbestellungsphase im stationären Handel und online zum Kauf verfügbar. Nachdem bereits die vorherige Generation bei den Nutzer*innen sehr beliebt war, wurden nun noch mehr Geräte vorbestellt. Sowohl global als auch in Deutschland gab es bei den Vorbestellungen ein Wachstum im zweistelligen Prozentbereich. Über 60% aller Vorbesteller*innen entschieden sich zudem für das Ultra-Modell.

„Der Verkaufsstart der Galaxy S24-Serie ist unser erster Schritt hin zu einer neuen Ära der AI Phones.“, so TM Roh, President und Head of Mobile eXperience Business bei Samsung. „Entwickelt, um ein wesentlicher Bestandteil unseres Alltags zu sein, soll Galaxy AI die Art, wie Menschen mit ihrer Umwelt interagieren, nachhaltig verändern. Wir sind gespannt darauf, wie unsere Kund*innen Galaxy AI nutzen werden, um ihren Alltag zu bereichern.“

Galaxy AI und die Samsung Galaxy S24-Serie bieten Nutzer*innen zahlreiche Möglichkeiten

Samsung liefert mit der neuen Galaxy S24-Serie und Galaxy AI viele praktische Features für Nutzer*innen: Barrieren in der Kommunikation werden dank Live-Übersetzung sowie Schreib-Assistent abgebaut. Nutzer*innen können nun per Circle to Search1 mit Google ganz bequem durch eine einfache Geste online nach Objekten suchen. Die neue ProVisual Engine bietet eine ganze Palette an AI-gestützten Kamera-Tools für die größtmögliche kreative Freiheit. Sie unterstützt beispielsweise beim Zoom oder dem Bearbeiten von Bildern mit der Hilfe von generativer künstlicher Intelligenz.

Samsung möchte diese und weitere Funktionen von Galaxy AI so vielen Nutzer*innen wie möglich zur Verfügung stellen. Während aktuell 13 Sprachen unterstützt werden (Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Französisch, Deutsch, Hindi, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Thailändisch und Vietnamesisch), sollen die verschiedenen Funktionen in Zukunft um weitere Sprachen ergänzt werden. Auch sollen weitere, ausgewählte Galaxy-Geräte per Update Zugriff auf AI-Funktionen erhalten. Dazu zählen die Galaxy S23-Serie, das Galaxy S23 FE, das Galaxy Z Flip5 und Z Fold5 sowie die Galaxy Tab S9-Serie.

Samsung erweitert außerdem den Zeitraum, in dem die Geräte Updates erhalten. Es wird für die Geräte der Galaxy S24-Serie nun sieben Jahre OS- und Sicherheitsupdates ab globaler Markeinführung geben.

Farben und Verfügbarkeit

Die Samsung Galaxy S24-Serie ist ab sofort erhältlich. Das Galaxy S24 Ultra wird in den Farben Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet und Titanium Yellow angeboten. Die Modelle Galaxy S24 und S24+ sind in den Farben Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet und Amber Yellow verfügbar. Weitere Farben sind exklusiv im Samsung eStore verfügbar2 – darunter Titanium Blue, Titanium Orange und Titanium Green für das S24 Ultra-Modell. Für das Galaxy S24 und S24+ sind die Farben Sapphire Blue, Sandstone Orange und Jade Green exklusiv im Samsung eStore verfügbar.

Attraktive Möglichkeiten für Käufer*innen

Kund*innen, die ein Modell der neuen Samsung Galaxy S24-Serie vom 31. Januar bis zum 19. Februar im Samsung Online Shop und in der Samsung Shop App kaufen, erhalten bei Eintausch eines Altgeräts bis zu 150 € Tauschprämie plus bis zu 600 € Altgerätewert als Vorabzug im Warenkorb3. Zusätzlich erhalten Kund*innen nur in der Samsung Shop App eine Galaxy Watch6 als Gratiszugabe4.

Des Weiteren können Kund*innen im Samsung Online Shop ihr Gerät mit 0% effektivem Jahreszins und einer Laufzeit von bis zu 36 Monaten finanzieren5, oder einen passenden Mobilfunkvertrag6 auswählen.

1Ergebnisse können je nach visueller Übereinstimmung variieren. Nutzer*innen müssen möglicherweise ein Update auf die aktuellste Android-Version durchführen. Funktionsweise kann je nach App und Geräte-Einstellungen variieren. Manche Funktionen sind möglicherweise nicht mit bestimmten Apps kompatibel. Verfügbarkeit des Features variiert je nach Land und Sprache. Akkurate Ergebnisse werden nicht garantiert.

2 Verfügbarkeit der Farben kann je nach Markt und Händler variieren.

3 Nur bis 19.02.2024. Aktionsmodelle und Teilnahmebedingungen hier. Angezeigter Ankaufswert nur gültig bei gleichzeitigem Eintausch eines funktionstüchtigen Galaxy S23 Ultra 1 TB. Nur im Samsung Online Shop und in der Samsung Shop App.

4 Nur bis 19.02.2024. Aktionsmodelle und Teilnahmebedingungen hier. Nur in der Samsung Shop App.

5 Bedingungen zur Finanzierung hier. Nur im Samsung Online Shop und in der Samsung Shop App.

6 Einzelheiten sind den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs zu entnehmen. Nur im Samsung Online Shop