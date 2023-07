Insta360 GO 3 – Entfessle deine Kreativität mit der ultimativen Mini-Action-Kamera

Die brandneue Mini-Kamera verfügt über einen Action Pod mit Flip-Display, längerer

Akkulaufzeit & vieles mehr.

Insta360 ist stolz darauf, die mit Spannung erwartete Insta360 GO 3 ankündigen zu dürfen – die neueste Version der revolutionären Mini-Action-Kamera. Die winzige, aber leistungsstarke GO 3 setzt neue Maßstäbe für Aufnahmen unterwegs, wobei sie auf die maximale Mobilität ihres Vorgängermodells aufbaut und unvergleichliche Vielseitigkeit bietet.

Die Kamera ist wirklich winzig: Sie ist nicht einmal daumengroß und wiegt lediglich 35 g. Dank des einzigartigen magnetischen Gehäuses kann man sie überall befestigen, was endlose Möglichkeiten bietet, um unglaubliche Aufnahmen aus kreativen Perspektiven zu machen.

Der neue Action Pod ist der ultimative Aufnahme-Begleiter, der die GO 3 noch vielseitiger und leistungsfähiger werden lässt. Der Flip-Touchscreen ermöglicht die Fernsteuerung der Kamera sowie die Anzeige der Aufnahme-Vorschau, selbst wenn die GO 3 an schwer zugänglichen Stellen befestigt ist. Wenn sich der Akkustand dem Ende neigt, kann die GO 3 in den Pod eingesetzt werden, um bis zu 170 Minuten lang weiter aufzunehmen.

Egal, ob es um fesselnde POV-Aufnahmen aus der Ego-Perspektive, Erkundungstouren aus

der Sicht des Haustiers oder das Entdecken neuer Blickwinkel geht, bietet die GO 3 eine nie

dagewesene Flexibilität. Die Insta360 GO 3 kann ab heute weltweit über Insta360.com sowie bei vertrauenswürdigen Händlern wie Amazon und ausgewählten autorisierten Partnern bestellt werden.

Das GO 3-Konzept: Grenzenlose Kreativität in einer winzigen Kamera

Mit der GO 3 ist das Festhalten wertvoller Momente völlig mühelos. Die Aufnahme unterwegs lässt sich dank QuickCapture ganz einfach per Druck auf die Vorderseite des Kameragehäuses starten. Wegen des geringen Gewichts und des flachen Designs der Kamera muss man sich nie den Kopf darüber zerbrechen, ob man sie auf einen Ausflug mitnehmen sollte oder nicht. Egal, ob beim Spielen mit den Kindern oder Herunterbrettern der Trails, wird man von der GO 3 nie aus dem Moment gerissen. Jede Perspektive kann in lebhaften 2,7K aufgenommen werden, perfekt für das Teilen in den sozialen Medien.

Die GO 3 wird mit einer Reihe von magnetischem Zubehör geliefert, mit dem sich das kreative Potenzial der Kamera voll entfalten kann:

● Magnetanhänger: Ein kreisförmiger Magnet, der um den Hals getragen werden kann

und unter der Kleidung sitzt. Damit kann man die GO 3 für mühelose POV-Aufnahmen

aus der Ego-Perspektive auf der Brust tragen.

● Easy Clip: Ein Zubehörteil, das für Kopfbedeckungen entwickelt wurde und die GO 3 für

freihändige Aufnahmen aus hohem Winkel über dem Kopf positioniert.

● Drehhalterung: Eine wiederverwendbare Klebehalterung mit justierbarer Positionierung,

das die problemlose Aufnahme aus schwierigsten Winkeln ermöglicht. Der komplett neu

designte Standfuß lässt sich zudem abschrauben, um ein 1/4″-Standardgewinde für die

Befestigung an einem Selfie-Stick oder Stativ freizulegen.

Multifunktionaler Action Pod: Fern-Vorschau und mehr Steuerungsoptionen

Der Action Pod ist eine völlig neue Innovation und bringt deine Aufnahmekünste auf neues Niveau. Gehäuse, Fernbedienung und Ladegerät für die GO 3 – alles in einem.

Ausgestattet mit einem praktischen 2,2″ Flip-Touchscreen, verbindet sich der Action Pod per Bluetooth mit der GO 3 und ermöglicht so die Fernsteuerung und Live-Vorschau in Echtzeit. Auch wenn es mal knifflig wird, ist es jetzt ganz einfach, den perfekten Winkel zu finden – sei es vom Katzenhalsband oder vom Kinderfahrrad aus. Und das Beste ist, dass der Action Pod und die Kamera mit denselben Magnethalterungen kompatibel sind, was das Setup extrem vereinfacht und für noch mehr Flexibilität sorgt. Wenn sich der Akkustand dem Ende neigt, kann man die GO 3 einfach in den Action Pod einsetzen, diesen an der gleichen Halterung befestigen und weiter aufnehmen.

Durch all das in Kombination mit dem wasserdichten IPX4-Design des Pods und der 5 m IPX8-Wasserdichtigkeit der Kamera eignet sich die GO 3 perfekt dazu, überall Erinnerungen festzuhalten. Selbstverständlich ist die GO 3 auch mit der Insta360-typischen FlowState-Stabilisierung und 360°-Horizontsperre ausgestattet, was selbst in den

actionreichsten Szenarien für butterweiche Aufnahmen sorgt und unerwünschtes Neigen oder Verzerrungen verhindert. Zudem ist ein auswechselbarer Linsenschutz bereits vorinstalliert, was sorgenfreie Aufnahmen garantiert.

Bemerkenswerte Verbesserungen für Spitzenperformance

Die Insta360 GO 3 behebt die Kritikpunkte vorheriger GO-Modelle und bietet umfassende Verbesserungen – denn diese neue Generation der winzigen Kamera lässt sich nicht so schnell vom Thron schubsen. Software-Optimierungen und ein Auflösungs-Upgrade auf 2,7K garantieren gestochen scharfe, lebendige Videos. Ganz ohne Clip-Längenbeschränkung und mit einem größeren 310 mAh starken Akku können kreative Köpfe bis zu 45 Minuten lang ohne den Pod drehen – eine Steigerung von 50 % gegenüber der vorherigen Generation.

Dank des zusätzlichen Mikrofons sorgen die zwei Mikrofone der GO 3 für klarere und präzisere Tonaufnahmen als ihr Vorgänger. Ein weiterer Bestandteil dieses Upgrades ist die Sprachsteuerung 2.0, die eine komplett freihändige Bedienung der GO 3 in jeder Situation ermöglicht.

Außerdem gibt es neue Aufnahmemodi, darunter Vorab-Aufnahmen, Loop-Aufnahmen und Timed Capture. Mit Timed Capture lässt sich einfach ein Zeitpunkt festlegen, zu dem sich die GO 3 einschaltet und die Aufnahme beginnt. Kein frühes Aufstehen mehr, um einen Sonnenaufgangs-Zeitraffer zu filmen!

Eine Welt voller Möglichkeiten mit dem GO 3 Ökosystem

Wie alle Insta360 Kameras ist auch die GO 3 mehr als nur eine Kamera; sie wird vom

Insta360-eigenen leistungsstarken App- und Editing-Ökosystem unterstützt, welches das Filmen und das Erlernen dessen begleitet und erleichtert.

Der FreeFrame-Modus ermöglicht es, das Seitenverhältnis des Filmmaterials nach der

Aufnahme zu ändern, sodass man denselben Clip für ein 9:16-Instagram-Reel sowie für ein 16:9-YouTube-Video bearbeiten kann. Während andere Action-Kameras den Nutzer dazu zwingen, das Seitenverhältnis vor der Aufnahme auszuwählen, und den Content dann nur in diesem Seitenverhältnis zu speichern, speichert die GO 3 die Aufnahme zum Teilen in jedem Seitenverhältnis und bietet so eine unvergleichliche Flexibilität.

Insta360s berüchtigte KI-gestützte Bearbeitungsfunktionen wählen automatisch deine besten Clips aus und schneiden sie zu individuellen Reels zusammen. Die smarten Funktionen und die benutzerfreundliche Oberfläche der App ermöglichen es dem Nutzer, sich auf die eigene Kreativität zu konzentrieren, während die Technologie alles andere übernimmt.

Außerdem gibt es eine ganze Reihe kreativer Modi, um inspirierenden Content zu erstellen. TimeShift für Hyperlapse-Montagen, KI-gestütztes PureShot HDR für Fotos mit verbessertem Dynamikbereich, Zeitlupen mit bis zu 120 fps und atemberaubende Zeitraffer – all das ist mit der GO 3 möglich.

Jetzt verfügbar

Die Insta360 GO 3 ist weltweit zum Kauf erhältlich. Im Lieferumfang der GO 3 sind der Action Pod und weiteres nützliches Zubehör enthalten, einschließlich Magnet-Anhänger, Clip-Halterung, Drehhalterung und Linsenschutz. Es sind drei Speichervarianten verfügbar: Modelle mit 32 GB, 64 GB und 128 GB.

Du kannst dir deine GO 3 direkt auf der offiziellen Insta360 Website oder über Plattformen wie Amazon und ausgewählte autorisierte Händler sichern.