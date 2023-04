„Disney 100 – Die Ausstellung“ feiert Europapremiere in der Kleinen Olympiahalle München

Am Vortag der offiziellen Eröffnung fand die Premiere der Ausstellung „Disney 100 – Die Ausstellung“ mit Begrüßung durch Becky Cline (Direktorin der Disney Archives), Roger Crotti (Country Manager GSA The Walt Disney Company), Dieter Semmelmann (CEO Semmel Concerts) sowie Ministerpräsident, Dr. Markus Söder (MdL, CSU) statt. Die Moderation übernahm Steven Gätjen.

Ebenfalls geladen waren zahlreiche Gäste aus Politik, Film und Fernsehen.

Bei der exklusiven Europapremiere in München gewährt Disney einzigartige Einblicke hinter die Kulissen und präsentiert die beliebtesten Charaktere, Filme, Shows, Parkattraktionen und vieles mehr. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums von The Walt Disney Company öffnen die Walt Disney Archives ihre Schatzkammer und zeigen über 250 einzigartige Erinnerungsstücke aus den letzten 100 Jahren, darunter zahlreiche Originalkunstwerke, Artefakte, Kostüme und Requisiten.

„Disney100: Die Ausstellung“ lädt Fans jeden Alters dazu ein, in zehn Galerien voller Innovationen und immersiver Technologien ihre Lieblingsgeschichten neu zu erleben: Ob mit Micky Maus oder Mary Poppins im heimischen Kinderzimmer, mit Arielle, Captain Jack Sparrow oder Nemo auf hoher See oder mit Skywalker, Stitch und Thor in weit, weit entfernten Galaxien – „Disney100: Die Ausstellung“ wird für alle Besucher:innen zur Erfahrung ihrer ganz persönlichen Verbindung zu den Geschichten, Heldinnen, Helden und Erlebnissen, die Disney der Welt geschenkt hat.

Für die Ausstellung öffnen die Walt Disney Archives, die die wertvollsten Objekte aus der Geschichte der Walt Disney Company aufbewahren, ihre Schatzkammern. Produziert wird „Disney100: Die Ausstellung“ von Semmel Exhibitions. Die Ausstellung setzt die Reihe „Ausstellungssommer im Olympiapark“ fort, in deren Rahmen seit 2014 zahlreiche Blockbuster-Ausstellungen zu sehen waren.

