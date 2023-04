Don Jackson beendet seine Trainerkarriere

DEL-Rekordcoach bleibt den Red Bulls erhalten

Don Jackson verlässt die Trainerbank. Nach dem Gewinn seiner neunten DEL-Meisterschaft hat sich der 66-Jährige dazu entschieden, seine Karriere hinter der Bande zu beenden. Der Rekordcoach der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) bleibt den Red Bulls aber erhalten. Als Head of Coaching Development wird er zukünftig in der gesamten Organisation der Red Bulls seine Erfahrung, Expertise und Gewinnermentalität bei der Trainerentwicklung einbringen.

.

„Die Zeit ist gekommen. Die Entscheidung war für mich einfach, die Emotionen gehören immer dazu. Ich möchte als erstes meiner Frau Nancy, meiner Familie und der gesamten Organisation der Red Bulls für die Unterstützung danken. Ich lebe im dritten Drittel meines Lebens und möchte nun mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Ich verlasse die Organisation aber nicht ganz und freue mich schon jetzt, eines Tages wieder nach München zu kommen.“

In den 18 Jahren als Trainer in der höchsten deutschen Spielklasse coachte Jackson insgesamt 1072 Spiele. So viele wie kein anderer. 705-mal (66 Prozent) jubelte nach der Schlusssirene sein Team. Der 3:1-Triumph über den ERC Ingolstadt am 23. April 2023 wird aber der letzte seiner Karriere gewesen sein.

Vor neun Jahren wechselte Jackson nach München. Er kam mit der Reputation von fünf Titelgewinnen (2008, 2009, 2011, 2012, 2013) mit seinem damaligen Team Eisbären Berlin. Mit den Red Bulls stand der Meistermacher sechsmal im Finale der Deutschen Eishockey Liga und schaffte es 2019 sogar ins Endspiel der Champions League. In den Jahren 2016, 2017 und 2018 feierte er mit München das zweite Meister-Triple seiner Karriere. Am vergangenen Sonntag stemmte Jackson zum vierten Mal mit Red Bull München und zum insgesamt neunten Mal den DEL-Pokal in die Höhe.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey:

„Es waren die schönsten neun Jahre, die wir als Club bislang erlebt haben. Was Don in dieser Zeit für uns alle getan hat, ist unglaublich. Für uns war von Anfang an klar, dass wir den Menschen und die Persönlichkeit Don Jackson bei uns behalten wollen. Es sind nicht nur seine Erfolge, die ihn einzigartig machen. Der Trainer ist weltklasse, der Mensch ist noch besser. Er hat sich nie in den Mittelpunkt gestellt und alle Entscheidungen für das Team, den Club und die Organisation getroffen – sei es bei stürmischem Wetter oder bei Sonnenschein. Ich bin ihm unfassbar dankbar für alles, was er in den vergangenen neun Jahren für mich persönlich und die Red Bulls getan hat. Genauso froh bin ich darüber, dass er weiter an unserer Seite bleibt. Er hat das Fundament für all das gelegt, was wir heute sind.“

Jackson, der als Spieler 1984 und 1985 an der Seite von Wayne Gretzky zwei Mal den Stanley Cup gewann, startete seine Trainerkarriere 1988 in der East Coast Hockey League (ECHL) als Coach der Knoxville Cherokees. Bereits drei Jahre später ging der Familienvater zu den Quebec Nordiques in die NHL, wo er als Co-Trainer fungierte. Danach arbeitete der ehemalige Weltklasse-Verteidiger bei mehreren NHL-Clubs als Assistant Coach. Anfang 2005 holten ihn die Eisbären Berlin in die DEL. Nachdem er zwischen 2005 und 2007 als Trainer bei der Düsseldorfer EG hinter der Bande gestanden hatte, kehrte Jackson in die Bundeshauptstadt zurück. Der Rest ist Geschichte.