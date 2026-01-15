Dos & Don’ts: Auto im Winter waschen

In den kalten und nassen Wintermonaten werden Autos besonders schnell schmutzig. Was nicht schön aussieht, kann unter Umständen sogar für den Lack schadhaft sein. Zudem trägt ein sauberes Fahrzeug zur Verkehrssicherheit bei: Gereinigte Scheinwerfer und Leuchten sorgen für bessere Sicht und Sichtbarkeit, saubere Scheiben und Außenspiegel ermöglichen dem Fahrer, das Verkehrsgeschehen klarer zu überblicken. Der ADAC empfiehlt deshalb, auch im Winter auf eine regelmäßige Fahrzeugwäsche nicht zu verzichten.

Im Grundsatz müssen Autofahrer im Winter nicht öfter in die Waschanlage als im Sommer. Wann es wieder Zeit dafür ist, entscheidet vor allem das eigene Sauberkeitsempfinden. Es gibt das Gerücht, dass das Salz den Lack besonders stark angreift und korrosionsfördernd wirkt. Das stimmt allerdings nur, wenn der Lack bereits an einer oder mehreren Stellen beschädigt bzw. verwittert ist, etwa durch Kratzer oder Abplatzer. Eine geschlossene Lackschicht hat mit Schmutz und Salz auf der Oberfläche in der Regel keine Probleme. Auch der Unterboden moderner Fahrzeuge ist heute in der Regel gut geschützt, sodass Korrosion dort deutlich seltener auftritt als bei älteren Modellen. Dennoch können Steinschläge, beschädigte Schutzschichten oder jahrelange Salzbelastung langfristig Rost begünstigen.

Problematisch kann eine Fahrzeugwäsche im Winter dann werden, wenn die Temperaturen zu niedrig sind. Der ADAC empfiehlt, ab -10 Grad nicht mehr in die Waschanlage zu fahren. Dann droht dem Lack sowie Gummis und Kunststoffen ein Temperaturschock, wenn die kalte Oberfläche mit dem warmen Wasser erstmals in Kontakt kommt. Besonders vorgeschädigte oder nachlackierte Fahrzeugteile können darunter leiden. Außerdem steigt die Gefahr für zugefrorene Schlösser oder Türen.

Bei der Wahl des richtigen Waschprogramms ist es aus technischer Sicht sinnvoll, dass das Fahrzeug manuell mit einer Vorwäsche vorbehandelt wird. Dabei werden grobe Schmutzpartikel entfernt, die in der Waschanlage feine Kratzer im Lack hinterlassen könnten. Der ADAC empfiehlt deshalb, mit einem stark verschmutzten Auto eher eine Waschstraße als eine Portalwaschanlage aufzusuchen, da es hier oft keine Möglichkeit für eine Vorwäsche gibt. Eine zusätzliche Behandlung mit Heißwachs ist bei modernen Fahrzeugen in der Regel nicht zwingend erforderlich. Diese Schutzschicht führt dagegen oft zu Sichteinschränkungen im Scheibenwischerbetrieb. Sinnvoll kann jedoch eine Unterbodenwäsche sein, da sich damit insbesondere im Winter salzhaltige und korrosionsfördernde Verschmutzungen entfernen lassen und so der vorhandene Korrosionsschutz unterstützt wird.

Im Winter muss es nicht immer gleich die große Wäsche sein. Empfehlenswert ist aber sicher, die Scheiben, Leuchten, Spiegel, Kameralinsen, Nummernschilder und Sensoren regelmäßig zu reinigen. So bleibt die Sicht gut und die Assistenzsysteme werden in ihrer Funktion nicht eingeschränkt.

