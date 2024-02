Drei Punkte in Düsseldorf: München klettert auf Rang vier

DEG – RBM 1:3 | Niederberger: „Bin sehr zufrieden“

Der EHC Red Bull München setzte sich bei der Düsseldorfer EG mit 3:1 (2:0|0:0|1:1) durch und kletterte durch den Sieg im 46. Saisonspiel in der PENNY DEL auf den vierten Tabellenplatz. Vor 11.852 Zuschauern erzielten Veit Oswald, Markus Eisenschmid und Austin Ortega die Treffer für die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm.

Spielverlauf

Die Red Bulls spielten munter nach vorne und wurden in der fünften Minute für den guten Auftakt belohnt. Oswald veredelte eine sehenswerte Kombination mit dem Führungstreffer (5.). Initiiert wurde der Angriff von Yasin Ehliz, der in seinem 700. DEL-Spiel seinen 300. Assist bejubeln durfte. In der 13. Minute war DEG-Torhüter Henrik Haukeland zum zweiten Mal geschlagen, weil Eisenschmid den Hammer auspackte. Danach fand Düsseldorf besser ins Spiel. Der Anschlusstreffer war nun möglich, doch Mathias Niederberger sorgte mit starken Paraden dafür, dass es mit 2:0 in die erste Pause ging.

Auch im Mittelabschnitt die Red Bulls zunächst aktiver. Nach einem Schlenzer von Konrad Abeltshauser fehlten Zentimeter zum nächsten Treffer (22.). Auf der anderen Seite musste Niederberger hellwach sein, denn die DEG hatte ebenfalls Möglichkeiten. Zwingender blieb München. Ehliz hatte bei einem Konter in Unterzahl die beste Chance, der Puck schrammte aber knapp am Pfosten vorbei (34.). So endete das zweite Drittel torlos.

München startete mit doppelter Überzahl in den Schlussabschnitt. Wenige Sekunden nach Ablauf der ersten Strafe traf Ortega zum 3:0 (42.). Das 100. DEL-Tor des US-Amerikaners. Die Red Bulls kontrollierten die Partie in den Minuten danach, ehe Philip Gogulla auf 1:3 verkürzte (52.). Die Gastgeber nun mit Rückenwind und in Überzahl mit Chancen auf den Anschlusstreffer, doch spätestens beim starken Niederberger war Endstation. Es blieb beim letztlich verdienten 3:1-Erfolg des Meisters.

Mathias Niederberger:

„Wir haben heute kompakt gespielt und wir waren nah dran an den Gegenspielern. Am Ende sind wir nochmal unter Druck geraten, aber unser Sieg geht absolut in Ordnung. Ich bin sehr zufrieden.“

Tore:

0:1 | 04:15 | Veit Oswald

0:2 | 12:44 | Markus Eisenschmid

0:3 | 41:25 | Austin Ortega

1:3 | 51:34 | Philip Gogulla

Zuschauer:

11.852