E Bike Days 2017 vom 19.-21. Mai 2017 im Olympiapark München

Antrieb, Action, Abenteuer

Die komplette E-Bike-Welt präsentiert sich im Olympiapark:

testen, erleben und genießen bei den E BIKE DAYS 2017 – epowered by Bosch

Der Countdown zur Eröffnung läuft. Am Freitag, 19. Mai um 10.00 Uhr starten die E BIKE DAYS 2017 im Olympiapark München. Bike-Fans finden auf der 18.000m² großen EXPO AREA am Coubertinplatz alles rund ums E-Bike. Ob Ausstellerinfos, Testräder, Zubehör oder BikeDestinationen: An über 100 Ständen auf mittlerweile mehr als 3.700 m², bei spannenden Vorträgen, Kursen und Touren sowie auf drei Teststrecken durch den Olympiapark können Interessierte jeden Alters in die riesige Welt der E-Bikes eintauchen. Während Trendsetter neue Zubehör-Highlights aufspüren, planen Tourenfans bereits ihren nächsten Bike-Urlaub mit Vertretern der Tourismusregionen. Der Eintritt ist frei. Für den Verleih sind Ausweisdokumente notwendig.

Testmöglichkeiten im Olympiapark

E-MTB, S-Pedelec, Urban, Touren- oder Lastenrad – mit mehreren hundert Testrädern aus allen möglichen Bereichen kann Alt wie Jung so viel testen wie bei keinem Fachhändler. Der VerleihVorgang ist denkbar simpel: einfach das Wunsch-E-Bike aussuchen, beim jeweiligen Aussteller anmelden, ein Ausweisdokument hinterlegen und der Test kann beginnen. Neben dem BLOACS BikeParcours mit seinen verschiedenen Modulen „Wave“, „UpAndDown“, „ZickZack“ und „WoodCrossing“ bieten drei sehr unterschiedliche Teststrecken quer durch den Olympiapark stressfreie Möglichkeiten, die E-Bikes auf Wendigkeit, Dynamik und Antriebskraft zu prüfen. Der Olympiaberg wurde ebenfalls in die Strecken integriert, um die Tretunterstützung beim Test am Berg zu erleben.

Umfangreiches Bühnenprogramm

An allen drei Veranstaltungstagen gibt es wieder ein attraktives Bühnenprogramm mit spannenden Vorträgen, Interviews und Neuigkeiten aus der Branche. Maximilian Semsch beispielsweise nimmt die Besucher mit auf eine packende Reise quer durch Deutschland. Die Experten des Magazins ElektroRad bieten eine umfassende Kaufberatung an, damit jeder das perfekte E-Bike finden kann. Durch das abwechslungsreiche Programm führt erneut Moderator Uli Florl vom Bühnenpartner Radio Arabella.

Side Events rund ums E-Bike

Presenting Partner Bosch eBike Systems ist wieder mit Trial-Profi und Vize-Weltmeister Stefan Schlie vor Ort, der mehrmals täglich seine eMTB-Fahrtechnikkurse durchführen wird. In kleinen Gruppen steht der Experte mit Rat und Tat zur Seite und gibt exklusive Einblicke in den brandneuen eMTB-Modus von Bosch. Dieser neue Fahrmodus der Performance Line CX ist speziell für die Anforderungen von E-Mountainbikes konzipiert. Der Clou: Abhängig vom Pedaldruck passt sich die progressive Motorunterstützung automatisch der individuellen Fahrweise an und sorgt auf diese Weise für ein natürliches Fahrgefühl und optimale Unterstützung auf unterschiedlichem Terrain. Ab Juli 2017 ist der neue Modus als Software-Update im Handel erhältlich. Die Kurse mit Stefan Schlie sind bereits fast ausgebucht. Wer noch teilnehmen möchte, sollte sich schnellstmöglich auf www.ebikedays.de registrieren.

Genießer kommen bei geführten Touren in den Englischen Garten auf ihre Kosten. Gemeinsam mit den erfahrenen Guides von pedelon eBike Reisen erkunden sie die Stadt und erleben die neuesten Kalkhoff-Modelle auf eine ganz andere Art und Weise. Der Link zur Voranmeldung befindet sich auf der E BIKE DAYS Homepage.

CUBE bietet Pärchen ein ganz besonderes Schmankerl: Mit etwas Glück können sie das CUBE E-Bike Date gewinnen. Die Gewinner bekommen für einen Nachmittag einen prall gefüllten Picknickkorb mit bayerischer Brotzeit sowie zwei CUBE Elly zur Verfügung gestellt. Interessierte können direkt am Stand am Gewinnspiel teilnehmen.

Spaß für Groß und Klein verspricht Thule beim Thule Family Fun. Jeweils am Samstag und Sonntag hat die ganze Familie die Möglichkeit, für einen Nachmittag einen Ausflug mit zwei E-Bikes und einem Thule Chariot zu unternehmen. Damit es nicht langweilig wird, stattet Thule sie mit einer Vielzahl an Familienspielen aus, die problemlos in den Fahrrad-Taschen transportiert werden können. Einem unterhaltsamen Nachmittag im Park steht nichts mehr im Weg.

Informationen zu allen Zeiten und Anmeldemodalitäten, den aktuellen Ausstellerplan sowie das vollständige mit Action und Überraschungen gespickte Programm gibt es unter www.ebikedays.de.

Kurzinfo E BIKE DAYS 2017

– Freitag, 19. Mai und Samstag, 20. Mai 2017: 10.00 – 19.00 Uhr

– Sonntag, 21. Mai 2017: 10.00 – 17.00 Uhr

– Location: Olympiapark München

– Kostenloser Eintritt und Testverleih gegen Ausweisdokument

– Veranstaltungseröffnung: Norbert Barthle, Staatssekretär des BMVI, am 19. Mai um 10.30 Uhr

– Schirmherren: Alexander Dobrindt, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, und Dieter Reiter, Oberbürgermeister der Stadt München

– Riesige, 18.000 m² große EXPO AREA auf dem Coubertinplatz im Zentrum des Olympiaparks

– Zeiten und Anmeldung für die Fahrtechnikkurse mit Stefan Schlie sowie die geführten Touren in den Englischen Garten unter www.ebikedays.de/side-events

– Bis zu 20.000 Besucher werden täglich erwartet

– BLOACS Bike-Parcours und Teststrecken für alle Segmente des E-Bikes (Urban, MTB, Tour, Lastenräder, S Pedelec) im Olympiapark mit direktem Anschluss an die EXPO AREA

– Weitere Informationen unter www.ebikedays.de und www.facebook.com/ebikedays