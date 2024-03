E BIKE DAYS München vom 26. bis 28. April im Olympiapark München

1 Location. 3 Tage. 1.000 E-Bikes – Bald ist es wieder so weit, die E BIKE DAYS München powered by Burgenland verwandeln den Olympiapark nun schon zum siebten Mal in ein Bike-Gelände inklusive Pumptrack, Trails und großer Fahrradmesse. Am 26. April 2024, pünktlich um 12 Uhr startet die dreitägige Bike-Veranstaltung, die sich an alle Radl-Begeisterten richtet. Der Eintritt sowie sämtliche Mitmach- und Bühnenprogramme sind kostenlos – Tickets sind ab sofort ganz bequem von Hause online buchbar, ohne langes Anstehen.

Als neuer Presenting-Partner ist die Bike-Urlaubsregion Burgenland zu Gast im Münchner Olympiapark. Das östlichste Bundesland Österreichs stellt ihr vielfältiges Angebot an Sport- und Tourismusaktivitäten auf 125 Quadratmetern Fläche vor – inklusive Weinverkostung und Foodtruck mit heimischen Spezialitäten.

Von 26. bis 28. April bieten die E BIKE DAYS wieder die ideale Plattform für alle Bike-Enthusiasten, Familien und Fahrrad-Neulinge, wenn sich der Olympiapark zwischen Hans-Jochen-Vogel-Platz und Olympiasee in ein Bike-Eldorado verwandelt. Auf über 20.000 Quadratmetern stehen an drei Tagen mehr als 1.000 E-Bikes von mehr als 130 Marken zum Ausprobieren, Testen und Kaufen mit fachkundiger Beratung bereit.

Highlights werden die Specialized Teststrecken und der SHIMANO Technikparcours sein – der Olympiaberg wird zum Bikepark mitten in der Stadt umfunktioniert. Aber auch für die Besucher:innen, die lieber begleitet und unter Anleitung testen und radeln möchten gibt es Angebote – sie haben die Möglichkeit, an Sightseeing-Touren und Fahrtechnik-Kursen teilzunehmen. Sämtliche Mitmach-Angebote sind kostenlos, die Anmeldung ist vor Ort möglich.

E-Biking ist nicht nur Sport, sondern zeitgemäß, urban und praktisch

Das E-Bike ist vielseitig einsetzbar und auch aus der Stadt nicht mehr wegzudenken: Die Einsatzmöglichkeiten und Modelle reichen vom sportlichen Bike für die Alpen über das Alltagsrad bis hin zum Lastenträger und entlasten somit auch die Umwelt. Besucher:innen können sich bei den E BIKE DAYS München informieren, Neues entdecken und viele Modelle testen. Als Hauptpartner der E BIKE DAYS 2024 sind die Marken Abus, Giant, Specialized und Shimano mit ihren Neuheiten vertreten.



Öffnungszeiten:

• Freitag 26. April 2024 | 12.00 – 19.00 Uhr

• Samstag 27. April 2024 | 10.00 – 19.00 Uhr

• Sonntag 28. April 2024 | 10.00 – 17.00 Uhr

Der Eintritt zu den E BIKE DAYS München und das Testen der E-Bikes sind kostenlos. Die Anmeldung ist online vorab oder bei der Veranstaltung vor Ort möglich.

Programm und Testmöglichkeiten bei den E BIKE DAYS München

E-Bike-Teststrecken – powered by Specialized: E-MTB: ca. 2 km | über 100 hm | erhebliche Anstiege E-Urban: ca. 2 km | 100 hm | Anstieg auf den Olympiaberg

abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit zahlreichen informativen Beiträgen

TUNAP SPORTS BIKE SERVICE STATION – professionelle Fahrradreinigung

SHIMANO Technikparcours an den Terrassenstufen

Pumptrack speziell für Jugendliche und Kinder

ABUS bietet einen Fahrradparkplatz und eine Hüpfburg für Kinder

zahlreiche Händler:innen verkaufen vor Ort zu attraktiven Messepreisen

Sightseeing-Fahrrad-Touren durch München – kostenlose Anmeldung online

SHIMANO Fahrtechnik Training, Anmeldung jeweils 30 Minuten vorher vor Ort

Burgenland-Gewinnspiel, die Teilnahme ist ab sofort online möglich

Informationen sowie das vollständige Programm und alle Aussteller der Veranstaltung gibt es unter ebikedays.de