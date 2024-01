EHC Red Bull München: Vize-Weltmeister Kastner fällt mehrere Wochen aus

Nach 121 Ligaspielen ohne Unterbrechung muss Münchens Nationalstürmer Maximilian Kastner zumindest bis Ende Februar pausieren. Der Vize-Weltmeister zog sich am vergangenen Freitag beim Ligaspiel gegen die Kölner Haie eine Beinverletzung zu und steht dem EHC Red Bull München mindestens sechs Wochen nicht zur Verfügung.

„Nach unseren drei Siegen kommt die Verletzung zu einem bitteren Zeitpunkt. Jetzt heißt es Mund abwischen, in der Reha alles geben und möglichst noch stärker zurückkommen“, erklärt der 31-Jährige.

Kastner absolvierte in dieser und in der vergangenen Saison bis zu seiner Verletzung alle PENNY DEL-Partien für den viermaligen deutschen Meister und kam dabei auf 52 Scorerpunkte (19 Tore, 33 Assists). Kein anderer DEL-Spieler kam in diesem Zeitraum auf so viele Einsätze. Darüber hinaus spielte der gebürtige Garmisch-Partenkirchener in dieser Phase für die Münchner auch noch 15-mal in der Champions League und 20-mal für die deutsche Nationalmannschaft. Letztmals fehlte Kastner am 9. März 2022 beim Ligaspiel in Augsburg. Sein Debüt bei den Red Bulls feierte der 31-Jährige 2014, seitdem stand er insgesamt in 526 Pflichtspielen (465 DEL | 61 CHL) für seine Mannschaft auf dem Eis.

Die nächste Begegnung des EHC Red Bull München steigt am 12. Januar. Das Team von Trainer Toni Söderholm trifft dann in der Deutschen Eishockey Liga um 19:30 Uhr in Nürnberg auf die Ice Tigers. Am Sonntag (14. Januar) folgt das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Eisbären Berlin (16:30 Uhr)