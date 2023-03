Ein Amerikaner in Paris – Musical von George und Ira Gershwin 1. April bis 10. April im Prinzregententheater

Eine der bekanntesten und schönsten musikalischen Liebeserklärungen stammt von George Gershwin: In seiner Komposition „An American in Paris“ fing er 1928 das Flair eines Paris-Aufenthalts ein und setzte damit der Metropole an der Seine ein musikalisches Denkmal. Die Tondichtung war 1951 auch das zentrale Stück im gleichnamigen Hollywood-Musicalfilm mit Gene Kelly und Leslie Caron. Nun wird die romantische Story um den jungen US-Veteranen Jerry und die Pariserin Lise auf der Musicalbühne lebendig und ist dabei viel mehr als ein bloßes Film-Remake: Ausgezeichnet mit vier Tony Awards, lobt The Guardian die fantasievolle Bühnenproduktion als eine „Anhäufung von Talent“. Auch mit der deutschen Fassung „Ein Amerikaner in Paris“ hat das Produktionsteam um Regisseur Christopher Tölle ein faszinierendes Showerlebnis mit brillanter Choreographie geschaffen. Getragen von unvergesslichen Gershwin-Melodien wie „I Got Rhythm“, „’S Wonderful“ und natürlich „An American in Paris“, tanzt und singt sich das Ensemble begleitet von einem Live-Orchester in die Herzen des Publikums. „Feinsinnig nostalgisch und kunstvoll – eine großartig professionelle, mal rauschhafte, mal akkordeonintime, jazzschmissige und steppfreudige Neuorchestrierung“, schrieb Manuel Brug in Die Welt über das 2014 am Pariser Théâtre du Châtelet uraufgeführte Tanzmusical, das auch am New Yorker Broadway und am Londoner West End ein Riesenerfolg war. Nach sieben ausverkauften Vorstellungen kommt das Musical nach drei Jahren auch wieder zurück ins Prinzregententheater.

Mit unvergesslichen Gershwin-Melodien wie „The Man I Love“, „They Can’t Take That Away From Me”, „I Got Rhythm“, „An American in Paris”, „’S Wonderful“, „Rhapsody in Blue” u. v. m.

Musik und Liedtexte von George und Ira Gershwin

Buch von Craig Lucas

Deutsch von Roman Hinze (Buch) und Kevin Schroeder (Liedtexte)

Heiko Lippmann, Musikalische Leitung

Christopher Tölle, Inszenierung & Choreographie

Robert Pflanz, Bühnenbild

Aleš Valášek, Kostüme

Originally produced on Broadway by Stuart Oken, Van Kaplan,

Roy Furman – By special arrangement with Elefant Eye Theatrical & Pittsburgh CLO and Théâtre du Châtelet

