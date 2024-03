Einbruch in ein Haus: Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndung festgenommen – Trudering

Am Freitag, 29.03.2024, gegen 03:50 Uhr, wurde der Polizeinotruf darüber informiert, dass eine Bewohnerin einer Doppelhaushälfte verdächtige Geräusche aus einem Wohnraum hörte und als sie nachsah, bemerkte sie, dass eine männliche Person die Wohnräume sofort über eine Terassentür verließ und zu Fuß flüchtete.

Sofort wurden mehrere Einsatzkräfte der Polizei zur Örtlichkeit geschickt und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen aufgenommen, an denen über zehn Streifen und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren. Im Rahmen der Fahndung wurde ein Tatverdächtiger (ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München) gegen 04:15 Uhr in der Nähe des Tatortes vorläufig festgenommen.

Nach den ersten Ermittlungen vor Ort ergab sich ein konkreter Tatverdacht gegen den 24-Jährigen und bei ihm wurden auch Gegenstände aufgefunden, die aus dem Wohnobjekt stammten (Ausweisdokumente und Bargeld). Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Vor Ort wurden von der Münchner Kriminalpolizei intensive Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Der 24-Jährige wurde wegen des Diebstahls angezeigt und nach der Anzeigenerstattung und weiteren Sachbearbeitung wieder entlassen.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.