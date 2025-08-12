Einbrüche in Supermärkte – Feldmoching/Freimann

Am Donnerstag, 07.08.2025, gegen 01:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter über das Dach gewaltsam ins Innere eines Supermarktes zu gelangen.

Bei dem Einbruchsversuch kam es zur Alarmauslösung, worauf hin der oder die Täter in unbekannte Richtung flüchteten.

Ein Sicherheitsdienst stellte den Einbruchsversuch fest und brachte diesen im Nachgang zur Anzeige.

Fall 2:

Zwischen Samstag, 09.08.2025, gegen 20:30 Uhr, und Montag, 11.08.2025, gegen 05:20 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ebenfalls über das Dach gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt. Im Geschäft entwendeten sie Münzgeld und Zigaretten im Wert eines vierstelligen Betrags.

Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen führt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lerchenauer Straße, Lerchenstraße und Franz-Fackler-Straße (Feldmoching), sowie in der Heidemannstraße, Ingolstädter Straße und Paracelsusstraße (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.