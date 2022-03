Eine Institution bleibt – Bayerische Hausbau und Müller verlängern Vertrag für Obletter

Müller war überwältigt von der Resonanz der treuen Obletter-Kunden auf die angekündigte Schließung, die Bayerische Hausbau beharrlich in ihrem Bemühen, ihren langjährigen Mieter zu halten: Gemeinsam haben beide Unternehmen eine Lösung gefunden, um den Münchnern ihr liebstes Spielwarengeschäft und dem Stachus eine Institution zu erhalten.

Die Müller Handels GmbH und Co. KG und die Bayerische Hausbau haben nach erneuten Gesprächen den Vertrag für die gesamte Verkaufsfläche sowie die angeschlossenen Keller- und Büroräume des Spielwarengeschäfts am Münchner Stachus verlängert. Müller hatte der Bayerischen Hausbau ursprünglich Ende vergangenen Jahres partnerschaftlich und frühzeitig signalisiert, dass man den Anfang 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Der Wille, das Traditionsgeschäft in einer sich grundlegend verändernden Einzelhandelslandschaft in die Zukunft zu führen und die erneuten gemeinsamen Bemühungen, eine Lösung für die Münchner Spielwaren-Institution zu finden, haben nun zu einer unerwarteten Wendung geführt.

Christian Balletshofer, Geschäftsführer der Bayerischen Hausbau, freut sich über die gelungene Rettung: „Wir freuen uns, dass es uns nach erneuten Gesprächen gemeinsam gelungen ist, eine Lösung zu finden, das Traditionsgeschäft Obletter am Stachus zu halten. Das ist eine gute Nachricht: nicht nur für die Münchner Familien, sondern auch für die Attraktivität der Innenstadt.“

Über die Laufzeit des Vertrags haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.