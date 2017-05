Eisbären-Mädchen Quintana: Auf zu neuen Abenteuern!

München, 24.05.2017. Nach knapp drei Monaten auf der Tundra-Anlage ist Hellabrunns Eisbären-Nachwuchs bereit für das nächste Abenteuer: die Entdeckung der Felsenanlage.

Nachdem das am 21. November 2016 geborene Eisbären-Baby die ersten drei Lebensmonate mit Mama Giovanna im Mutter-Kind-Haus der Hellabrunner Polarwelt verbracht hat, genießt Quintana seit Ende Februar ihre täglichen Ausflüge auf die Tundra-Anlage. Doch die 2.800 Quadratmeter große Eisbären-Anlage hat noch viel mehr zu bieten: die Felsenlandschaft mit großem Pool und Unterwassereinsicht!

Die zuständige Kuratorin Beatrix Köhler erklärt, warum der Zeitpunkt für neue Entdeckungen perfekt ist: „Im Alter von mittlerweile sechs Monaten und mit einem stattlichen Gewicht von fast einem Zentner ist Quintana groß und erfahren genug, um den Schritt ins tiefe Wasser zu wagen. In der Felsenlandschaft der Polarwelt warten ganz neue Herausforderungen, Perspektiven und Spielmöglichkeiten auf die kleine „Wasserratte“. Da ist für alle – Besucher und Tiere – beste Unterhaltung angesagt!“

Wie man schon auf der Tundra-Anlage beobachten konnte, liebt es Quintana, sich in die Fluten zu werfen, im Wasser zu toben und ihre Schwimmkünste auszutesten. Gemeinsam mit ihrer Mutter Giovanna ging es nun am heutigen Mittwochmorgen das erste Mal auf die für den Nachwuchs noch völlig unbekannte Felsen-Anlage. Hier gibt es zwei neue Bademöglichkeiten und die Unterwassereinsicht. Zudem gilt es, die großen Felsen zu erklimmen und einen erhöhten Absprung ins tiefe Nass zu wagen. Dies eröffnet sowohl für das Eisbären-Mädchen als auch für die Hellabrunn-Besucher ganz neue Einblicke, denn so nah ist Quintana den Besuchern bisher noch nicht gekommen.

Nach dem Tod von Eisbär Yoghi wurden an der Felsen-Anlage kleinere Reparaturen durchgeführt, damit sich Quintana und Giovanna ab sofort nach Herzenslust in der Tundra-Anlage und der Felsenlandschaft austoben können, je nachdem, wonach ihnen gerade der Sinn steht: Tiefes Wasser und hohe Felsen – oder Taiga- und Tundra mit Erde, Gras, Bäumen und einem Bachlauf.